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Кержаков: «Ежегодно мы теряем тысячи потенциально хороших игроков»

сегодня, 01:50

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, недавно назначенный на пост главного тренера юношеской сборной России (U-17), поделился мнением о том, почему ни один футболист из сборной Игоря Колыванова, выигравшей в 2006 году чемпионат Европы до 17 лет, не заиграл на профессиональном уровне:

«Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом. А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков.

Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U-17, U-19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать. И это даёт плоды. Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику».

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