  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

СМИ: В Риме введут трехдневный «сухой закон» перед матчем с «Ливерпулем»

сегодня, 19:39
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль02.05.2018 в 21:45 Не начался

По информации итальянской прессы, в Риме будет предпринят ряд мер по обеспечению безопасности перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Ливерпуль».

Прежде всего, в городе официально запретят продажу алкоголя, его распитие и транспортировку на улицах. Закон, который могут принять уже сегодня, также коснется стеклянных бутылок с безалкогольными напитками. Предпринятые меры останутся в силе на период в три дня. Алкоголь, впрочем, по-прежнему будет доступен в барах.

Районы, в которых ожидается большой наплыв гостей из Ливерпуля, будут усиленно охраняться полицейскими.

Напомним, что перед началом первого матча команд в Англии двое поклонников «Ромы» тяжело ранили болельщика «Ливерпуля».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» будет тренироваться на базе «Лацио» благодаря помощи Лукаса Лейвы
Сегодня, 18:44 4
Дель Неро пожизненно отстранен от футбола
Сегодня, 17:14 6
«Атлетико» осажденный
Сегодня, 00:47Сергей Иванов в блоге Футбол - это боль9
Раньери пропустил празднование 75-летия «Нанта», так как не смог найти место на парковке
Сегодня, 00:08 18
«Марсель» сделал первый шаг на пути к финалу Лиги Европы
Вчера, 23:57 33
Гризманн спас «Атлетико» от поражения в матче с «Арсеналом»
Вчера, 23:56 154
Обсудить
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:41
Странные приколы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:20
"В городе официально запретят продажу алкоголя, его распитие"
"Алкоголь, впрочем, по-прежнему будет доступен в барах."

У кого то в мэрии Рима своя доля в барах??))))))
No problem
No problem
сегодня в 20:14
Ниче,не проблема..
накурятся,и вперёд мать его против Римской империи.
ndedov
ndedov
сегодня в 20:06
У нас тоже закон такой вводили и что получилось.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 20:02
Ничто им не помешает после этой новости заранее закупиться
Аксинья
Аксинья
сегодня в 19:55
Не спасет...Вендетта - это святое...
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 19:46
Чтобы потом с горя напиться от поражения или от радости нового камбека:-) Удачи Ливерпулю!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:44
Это им не поможет) Кто знает - найдет))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100