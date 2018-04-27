СМИ: В Риме введут трехдневный «сухой закон» перед матчем с «Ливерпулем»

По информации итальянской прессы, в Риме будет предпринят ряд мер по обеспечению безопасности перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Ливерпуль».

Прежде всего, в городе официально запретят продажу алкоголя, его распитие и транспортировку на улицах. Закон, который могут принять уже сегодня, также коснется стеклянных бутылок с безалкогольными напитками. Предпринятые меры останутся в силе на период в три дня. Алкоголь, впрочем, по-прежнему будет доступен в барах.

Районы, в которых ожидается большой наплыв гостей из Ливерпуля, будут усиленно охраняться полицейскими.

Напомним, что перед началом первого матча команд в Англии двое поклонников «Ромы» тяжело ранили болельщика «Ливерпуля».