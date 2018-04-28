В Китае могут открыть академию имени Андрея Шевченко

Директор детско-юношеской футбольной школы имени Лобановского Александр Ищенко рассказал, что в Китае может открыться футбольная школа имени бывшего игрока «Милана» и сборной Украины Андрея Шевченко.

«К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей. Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко».

Шевченко в данный момент занимает пост главного тренера сборной Украины.