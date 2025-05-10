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УЕФА не собирается лишать победителей Лиги Европы мест в Лиге чемпионов

сегодня, 00:10

Ранее Арсен Венгер, бывший тренер «Арсенала», выразил мнение о том, что финалисты Лиги Европы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» ставят под сомнение подход к турниру, особенно после их неудачных сезонов.

На данный момент Венгер занимает должность руководителя ФИФА по развитию футбола. Однако УЕФА остается удовлетворённым действующим форматом и не планирует изменений в правилах.

По информации источника, организация негативно воспринимает высказывания Венгера. Источники в УЕФА подчеркивают, что награда за победу в Лиге Европы имеет важное значение, и отмечают, что в новом формате клубы, участвующие в Лиге чемпионов, не смогут перейти в Лигу Европы.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
сегодня в 02:56
Венгерка даже на пенсии никак не может перестать ныть.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:14
Путёвка в ЛЧ - Лишний стимул , лишний интерес.
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