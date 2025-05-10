ЭСК РФС: Арбитр ошибочно удалил Карраскаля в матче с «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по обращению московского «Динамо» в связи с удалением полузащитника Хорхе Карраскаля в матче с «Крыльями Советов».
Как сообщает пресс-служба РФС, действия колумбийца в отношении игрока самарской команды Сергея Бабкина, который блокировал продвижение соперника к мячу, не являются агрессивным поведением, так как в них отсутствуют жестокость или чрезмерная сила и контакт рукой не был совершён с лицом соперника. О том, что главный арбитр Евгений Буланов ошибся, показав Карраскалю красную карточку, все проголосовали единогласно.