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ЭСК РФС: Арбитр ошибочно удалил Карраскаля в матче с «Крыльями Советов»

вчера, 12:59
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по обращению московского «Динамо» в связи с удалением полузащитника Хорхе Карраскаля в матче с «Крыльями Советов».

Как сообщает пресс-служба РФС, действия колумбийца в отношении игрока самарской команды Сергея Бабкина, который блокировал продвижение соперника к мячу, не являются агрессивным поведением, так как в них отсутствуют жестокость или чрезмерная сила и контакт рукой не был совершён с лицом соперника. О том, что главный арбитр Евгений Буланов ошибся, показав Карраскалю красную карточку, все проголосовали единогласно.

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Все комментарии
4exn884a3fzg
4exn884a3fzg
вчера в 16:19
Очень странное решение ЭСК.
Capral
Capral
вчера в 13:32
Это невероятно. Гафло скоро будет назначать арбитров на игры ростовщиков, по собственному усмотрению. Становится страшно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:24
Здесь две существенные неточности. Бабкин никого не блокировал, он стоял неподвижно И второе. Караскаль выставил локоть на уровень лица Бабкина и имел место контакт локтя с нижней челюстью игрока КС, Это можно не видеть, только при отсутствии желания увидеть. ЭСК прогнулся и не первый раз.
Incredulous
Incredulous ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:17
Не дождётесь)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:00
Ждём наказания арбитров.
Гость
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