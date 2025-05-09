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«Бавария» договорилась с Вирцем об условиях контракта

вчера, 17:37

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц достиг соглашения с «Баварией» о переходе.

«Бавария» намерена сделать Леверкузену предложение в размере 100 миллионов евро в ближайшем трансферном окне. Если клубы не сумеют прийти к соглашению этим летом, Вирц готов подождать до следующего года.

Контракт 22-летнего футболиста с «Байером» действует до 2027 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:11
А что значит огромная зарплата, позвольте осведомиться?
Просто интересно.
3ton
3ton
вчера в 20:41
Ожидаемо , что немец перейдет в Баварию
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Я поржал!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Барселоне тоже...🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 19:50
Всё в лучших традициях , Бавария уводит лучших игроков у своих прямых конкурентов ! Ну и конкуренты соответственно на золото раз в десять лет..нус кому-то очень нравится
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:35
Умный ход.
Без него Байеру будет сложно, а Бавария получит классного игрока. Главное, чтобы не повторил судьбу Гетце в Мюнхене. А так, сам игрок получит огромную ЗП, и бесконечные победы в Бундес Лиге.
Но хотелось его видеть в более сильных и конкурентных чемпионатах - Англии или Испании.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:15
Еще год назад я писал о таком возможном переходе..., и вот оно Оно! ))
Один нюанс... Баварии нужен другой тренер. Как сказал кто то из немЭцкой прессы ... немецкого игрока заставить правильно двигаться может только тот, кто является носителем немецкого языка...
Capral
Capral
вчера в 19:09
Давно было известно. Молодец, не повелся на заморскую замануху, выбрал Флагмана немецкого футбола!!!!!!!
Респектище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:01
Да шороху могут навести
протон
протон
вчера в 17:56
1) Мусиала и Виртц сыграны в сборной Германии и показали отличную игру в паре (С ними ещё оттянутым играл Хавертц, просто вдумайтесь)
2) Мусиала и Виртц всё таки немного разного профиля. Виртц больше на созидание, а Мусиала прекрасен на замкнутом пространстве на дриблинге и хорош в завершении
3) Виртц и Мусиала хорошие друзья и отлично ладят между собой
4) Мусиала при необходимости может играть левого вингера (Необходимости в этом нет из первого пункта, но такая опция также есть)
5) Немец в немецкой команде, в своей лиге, с сокомандниками по сборной, отличный вариант
Ну а про скупку игроков из Лиги - это уже даже не знаю как таких людей назвать. Кроме Лёвы и Гётце в начале десятых, никто не сможет объяснить, где был реально крысиный поступок или какая то грязь
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 17:56, ред.
Отличная новость! Не нужен ему Реал, ему нужна Бавария и Мусиала Джамал
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:53
Замена Мюлера
Праздник
Праздник
вчера в 17:50
Очень печально.
vfxft9a688a2
vfxft9a688a2
вчера в 17:48
Не зря Вирц хотел в Баварию, удачи ему в Мюнхене
Гость
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