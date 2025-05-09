«Бавария» договорилась с Вирцем об условиях контракта

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вчера, 17:37

Полузащитник «Байера» достиг соглашения с «Баварией» о переходе.

«Бавария» намерена сделать Леверкузену предложение в размере 100 миллионов евро в ближайшем трансферном окне. Если клубы не сумеют прийти к соглашению этим летом, Вирц готов подождать до следующего года.

Контракт 22-летнего футболиста с «Байером» действует до 2027 года.