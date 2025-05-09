«Бавария» договорилась с Вирцем об условиях контракта

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц достиг соглашения с «Баварией» о переходе.
«Бавария» намерена сделать Леверкузену предложение в размере 100 миллионов евро в ближайшем трансферном окне. Если клубы не сумеют прийти к соглашению этим летом, Вирц готов подождать до следующего года.
Контракт 22-летнего футболиста с «Байером» действует до 2027 года.
Просто интересно.
Просто интересно.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Барселоне тоже...🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Барселоне тоже...🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Без него Байеру будет сложно, а Бавария получит классного игрока. Главное, чтобы не повторил судьбу Гетце в Мюнхене. А так, сам игрок получит огромную ЗП, и бесконечные победы в Бундес Лиге.
Но хотелось его видеть в более сильных и конкурентных чемпионатах - Англии или Испании.
Без него Байеру будет сложно, а Бавария получит классного игрока. Главное, чтобы не повторил судьбу Гетце в Мюнхене. А так, сам игрок получит огромную ЗП, и бесконечные победы в Бундес Лиге.
Но хотелось его видеть в более сильных и конкурентных чемпионатах - Англии или Испании.
Один нюанс... Баварии нужен другой тренер. Как сказал кто то из немЭцкой прессы ... немецкого игрока заставить правильно двигаться может только тот, кто является носителем немецкого языка...
Один нюанс... Баварии нужен другой тренер. Как сказал кто то из немЭцкой прессы ... немецкого игрока заставить правильно двигаться может только тот, кто является носителем немецкого языка...
Респектище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Респектище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
2) Мусиала и Виртц всё таки немного разного профиля. Виртц больше на созидание, а Мусиала прекрасен на замкнутом пространстве на дриблинге и хорош в завершении
3) Виртц и Мусиала хорошие друзья и отлично ладят между собой
4) Мусиала при необходимости может играть левого вингера (Необходимости в этом нет из первого пункта, но такая опция также есть)
5) Немец в немецкой команде, в своей лиге, с сокомандниками по сборной, отличный вариант
Ну а про скупку игроков из Лиги - это уже даже не знаю как таких людей назвать. Кроме Лёвы и Гётце в начале десятых, никто не сможет объяснить, где был реально крысиный поступок или какая то грязь
2) Мусиала и Виртц всё таки немного разного профиля. Виртц больше на созидание, а Мусиала прекрасен на замкнутом пространстве на дриблинге и хорош в завершении
3) Виртц и Мусиала хорошие друзья и отлично ладят между собой
4) Мусиала при необходимости может играть левого вингера (Необходимости в этом нет из первого пункта, но такая опция также есть)
5) Немец в немецкой команде, в своей лиге, с сокомандниками по сборной, отличный вариант
Ну а про скупку игроков из Лиги - это уже даже не знаю как таких людей назвать. Кроме Лёвы и Гётце в начале десятых, никто не сможет объяснить, где был реально крысиный поступок или какая то грязь