Анчелотти уйдёт из «Реала» после Эль Класико

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вчера, 20:45

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Реала» уйдёт со своего поста после игры 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны», которая состоится 11 мая.

Официальное заявление об увольнении итальянца последует сразу после Эль Класико.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии проявляет интерес к Карло, так как ищет нового главного тренера перед чемпионатом мира 2026 года. Также его услугами интересуется «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.