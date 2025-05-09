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Анчелотти уйдёт из «Реала» после Эль Класико

вчера, 20:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 17:15 Не начался

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдёт со своего поста после игры 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны», которая состоится 11 мая.

Официальное заявление об увольнении итальянца последует сразу после Эль Класико.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии проявляет интерес к Карло, так как ищет нового главного тренера перед чемпионатом мира 2026 года. Также его услугами интересуется «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:17
Анчи уйдет победителем!! 💪
ABir
ABir
сегодня в 00:10
Карло конечно же хотелось бы покинуть Реал на победной ноте, но это будет очень не просто сделать даже с таким звездным составом. Хотя Интеру удалось выбить Барсу в полуфинале Кубка чемпионов.
Vilar
Vilar
вчера в 23:26
«Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…»
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:17, ред.
Это очень странное решение, туров 38, почему не довести сезон до конца а потом уже спокойно рассматривать варианты? И Карло, и Реалу. Кипишь подняли - аш до Бундеслиги отрикошетило
sv_1969
sv_1969 ответ the_bond (раскрыть)
вчера в 23:09
Это понятно если проиграют, ну а если выиграют?
112910415
112910415
вчера в 22:57
Ничья будет за счастье!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:25
В гостях не победят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:57
И он его выиграет!
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 21:48
Спасибо, взаимно!!!!!!!
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
К сожалению, да ... Защита сильно хромает, играть не кому. Но, будем верит и надеется,
Поздравляю с великим праздником!
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 21:28
Спасибо. Выиграть 11-го будет непросто, некому в защите играть у Реала.
the_bond
the_bond ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:26
Не верят в него. И после будет уже 7 очков отрыва
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:25
Папе Карло, в этой игре нужно тряхнуть стариной и игроки будут обязаны выиграть этот матч для него
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:22
Вроде по слухам, Сантьяго Солари. Но , это ещё не официально
протон
протон
вчера в 21:18
Карло Анчелотти нужно без сомнений сказать спасибо, великий тренер.
Capral
Capral
вчера в 21:05
А кто же будет руководить вместо него оставшимися играми?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03, ред.
Интересно, а почему не до конца чемпионата
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