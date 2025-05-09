Анчелотти уйдёт из «Реала» после Эль Класико

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уйдёт со своего поста после игры 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны», которая состоится 11 мая.
Официальное заявление об увольнении итальянца последует сразу после Эль Класико.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии проявляет интерес к Карло, так как ищет нового главного тренера перед чемпионатом мира 2026 года. Также его услугами интересуется «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
Поздравляю с великим праздником!
Поздравляю с великим праздником!