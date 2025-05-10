Сборная Венгрии продлила контракт с Марко Росси

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вчера, 09:19

Контракт с главным тренером сборной Венгрии продлён до июня 2030 года. Также как минимум до этого срока на своей должности останется президент федерации футбола страны Шандор Чани, занимающий пост с 2010-го.

Итальянский специалист возглавил национальную команду в 2018-м. Под его руководством венгры выступили на чемпионате Европы-2020 (4-е место в группе) и Евро-2024 (3-я строчка в квартете). Также Венгрия смогла дойти от Дивизиона С до Дивизиона А в Лиге наций, сумев закрепиться в элите.