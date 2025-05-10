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Сборная Венгрии продлила контракт с Марко Росси

вчера, 09:19

Контракт с главным тренером сборной Венгрии Марко Росси продлён до июня 2030 года. Также как минимум до этого срока на своей должности останется президент федерации футбола страны Шандор Чани, занимающий пост с 2010-го.

Итальянский специалист возглавил национальную команду в 2018-м. Под его руководством венгры выступили на чемпионате Европы-2020 (4-е место в группе) и Евро-2024 (3-я строчка в квартете). Также Венгрия смогла дойти от Дивизиона С до Дивизиона А в Лиге наций, сумев закрепиться в элите.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 12:26
Вот это броня, так и карпин захочет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:37
Ну значит так тому и быть ☝️😉
drug01
drug01
вчера в 09:26
Если хороший результат зачем менять?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:23
Значитт всё всех устраивает
Гость
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