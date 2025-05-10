«Интер» и «Милан» могут провести матчи чемпионата Италии в США в 2026 году

Президент Серии А Эцио Мария Симонелли ответил на вопрос, могут ли матчи чемпионата Италии пройти в США .

Нужно пройти некоторые формальные этапы, например, запросить разрешение УЕФА , но мы бы с удовольствием это сделали. Тогда у нас появится возможность воспользоваться этим: «Сан-Сиро» будет закрыт на месяц, поскольку его нужно будет подготовить к открытию Олимпиады в Милане в Кортине в 2026 году. С 10 января по 8 февраля объект не будет доступен для проведения матчей «Интера» и «Милана». Это может стать возможностью для «Интера» и «Милана» сыграть за рубежом.