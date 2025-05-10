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«Интер» и «Милан» могут провести матчи чемпионата Италии в США в 2026 году

вчера, 10:59

Президент Серии А Эцио Мария Симонелли ответил на вопрос, могут ли матчи чемпионата Италии пройти в США.

Нужно пройти некоторые формальные этапы, например, запросить разрешение УЕФА, но мы бы с удовольствием это сделали. Тогда у нас появится возможность воспользоваться этим: «Сан-Сиро» будет закрыт на месяц, поскольку его нужно будет подготовить к открытию Олимпиады в Милане в Кортине в 2026 году. С 10 января по 8 февраля объект не будет доступен для проведения матчей «Интера» и «Милана». Это может стать возможностью для «Интера» и «Милана» сыграть за рубежом.

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Перевод с panorama.it
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:51
особенно "удобно" будет, если Интер и Милан в это время в еврокубках играть будут. Сыграли в гостях с какой-нибудь Баварией, дальше через три дня игра в Нью-Йорке, дальше через три дня опять в Европе играть. Боюсь если Ачерби, Мхитарян и прочие старики не уйдут раньше из Интера, у них удар будет от такого графика.
Karkaz
Karkaz
вчера в 13:44
У итальянских клубов видимо с финансами совсем туго, раз такие шаги идут
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:13
Это называется, нам деньги намного важнее чем собственные болельщики. Чего уж тогда в США, давайте сразу на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию или ОАЭ, там ещё больше можно будет денег срубить. Нынешняя монетизация футбола уже доходит до такого маразма, что игры внутреннего чемпионата страны вполне можно провести в другой стране. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем игры чемпионатов или Еврокубков можно будет заказывать на частные корпоративы, ещё и нужный счёт заранее заказать.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:34
Приветствую! Здесь наверное что-то другое! Глубинное)))
Misten
Misten
вчера в 11:33
Так и весь чемпионат можно перевести в США, наплевав на своих болельщиков.
shlomo
shlomo
вчера в 11:10
А зачем спрашивается... и что болельщики клубов полетят в Америку....
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