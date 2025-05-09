«Краснодар» остался без тренера на решающий матч сезона. Весенняя аномалия затянулась

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сегодня, 18:59

«Быки» слишком хороши против неудобных соперников.

На решающий матч – без тренера

Мурад Олегович – довольно эмоциональный тренер, который к тому же любит поговорить с судьями. Сейчас это умножается на напряжение чемпионской гонки. Для «быков» оно просто феноменально – на финише сезона играть приходится с организованными и неуступчивыми соперниками. Один за другим. В 26-м туре на зубах вытащили победу над Махачкалой, после чего предстояло сыграть с «Рубином». Уже на 18-й минуте матча Мусаев получил жёлтую, которая стала для него восьмой. А ведь тогда игра только набирала обороты – после была крайне нервная концовка («Рубин» сократил отставание до минимума на 83-й и мог сравнивать).

Понять эмоции тренера, конечно, можно. Только вот для южан это огромная потеря. Команда, которая метит на чемпионство, осталась без главного тренера на матч с таким же тяжёлым и неприятным соперником. ЦСКА по весне – одна из лучших команд Премьер-лиги, «армейцы» доказали это в дерби со «Спартаком».

Эмоционального напряжения добавляет предшествующая этому игра «Зенита» и Махачкалы. Если «Динамо» каким-то чудом обыграет питерцев, «горожанам» для титула останется одна победа. Представьте, как все эти расклады кружат голову игрокам молодого клуба. И как на это будет влиять отсутствие Мусаева на бровке. С другой стороны, ЦСКА и сам готовится сыграть без Николича. В этом плане не всё так плохо.

Перформанс «Краснодара» – аномалия и насмешка над тратами «Зенита» и «Спартака»

Тот факт, что «Краснодар» лидирует в чемпионате и выдаёт такую весну, не поддаётся никакому объяснению. После рестарта южане терпеливо шли от матча к матчу и с несвойственной для себя хладнокровностью наказывали «Зенит» за каждую ошибку. Ничью с ЦСКА простили – но потом взяли три очка с «Ростовом», когда «сине-бело-голубые» уступили «Спартаку», и обыграли «Акрон», когда питерцы поделили очки с «Локо». Обе те победы дались тяжело, выстраданными голами.

1:4 в Петербурге могли стать ударом под дых – «Зенит» быстро реабилитировался за ошибки весны, добыл психологическое преимущество. Плюс у «Краснодара» далее был тяжелейший календарь. «Ахмат», Махачкала, «Рубин» – соперники, которые душат весь матч и наказывают за потерю концентрации. И здесь южане снова взяли три победы из трёх. «Зенит» тем временем оступился с «Динамо» (1:1).

«Быки» получили достаточно опыта в прошлом сезоне, но никто не ожидал, что с таким напряжением в текущем сезоне они справятся настолько хорошо. Тем более когда периодически выпадают то Кордоба, то Сперцян. Теперь Тормена пропустит матч с ЦСКА . До сих пор южане не дрогнули. А самое интересное – «быки» показывают больше стабильности и чемпионского хладнокровия, чем «Зенит» и «Спартак», хотя именно последние развернули крупную закупку зимой. Петербуржцы потратили на Энрике предположительно 33 млн евро, подписали Зделара, арендовали Мимовича, «Спартак» привёз Гарсию примерно за 18 млн, 10 млн потратил на Солари. «Быки» не потратили ни копейки. Но петербуржцев трясёт, «Спартак» уже самоустранился из гонки. А «Краснодар» – в паре шагов от титула.

ЦСКА надеется на Кубок

Длительная адаптация осенью не позволяла всерьёз рассчитывать на борьбу за титул, хоть «армейцы» и выдали победную серию после рестарта чемпионата. В любом случае «красно-синие» посчитали бы успехом попадание в топ-3. В приоритете оказался Кубок. Подопечные Марко Николича прошли «Динамо», в финале Пути РПЛ сошлись с «Зенитом». Учитывая форму петербуржцев, можно было рассчитывать на победу.

Только вот «сине-бело-голубые» оказались особенно опасны, когда их припёрли к стенке. Семаку тоже нужен Кубок – как и чемпионство. Всё-таки перед тренером в сезон 100-летия поставили цель собрать все трофеи. В Санкт-Петербурге ЦСКА получил 0:2.

Хорошо, что ответный матч пройдёт в Москве – призрачные шансы всё же остаются. Но предшествующая этому игра с «Краснодаром» высосет все силы. «Армейцы» в незавидном положении.

Адаптируются игроки, которым пихали больше всего

В любом случае претензий к Николичу минимум. Как он и обещал, команда зимой перестроилась на его схему и теперь играет по его принципам, что даёт результат. В будущем это ещё принесёт плоды. Главное – футболисты адаптируются к новой расстановке. И особенно интересно, как обстоят дела у легионеров, которых активно критиковали осенью.

«Красно-синие» хотели усилить линию атаки – и подписали Секу Койта, плюс арендовали Гуарирапу из «Сочи». Секу зарекомендовал себя по игре за «Зальцбург», Сауль за короткий отрезок в «Сочи» выдал оверперформанс. Но оба провалили первые месяцы в ЦСКА .

Сейчас ситуация несильно поменялась – но они уже начали забивать. Секу помог ЦСКА обыграть «Динамо» в Кубке, его голы принесли команде ничью с «Крыльями» и «Ахматом», также он забил «Оренбургу». Сауль выдал ещё более убедительный отрезок – его голы «Акрону» и «Динамо» принесли «армейцам» победу, он же открыл счёт в игре со «Спартаком».

Москвичи уже оставляли «Краснодар» без трофея

В последних пяти встречах у «Краснодара» огромное преимущество – четыре победы и лишь одно поражение. Только вот проиграли «быки» в финале Кубка России. ЦСКА лишил их первого трофея в клубной истории.