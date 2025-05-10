Игроки «Милана» вышли на поле в футболках с фамилиями мам

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вчера, 10:40

Игроки «Милана» вышли на матч 36-го тура Серии А с «Болоньей» в футболках с фамилиями своих матерей.

Таким образом клуб решил отметить день матери. Акция впервые в итальянском футболе прошла год назад.