Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия А 2024/2025

Игроки «Милана» вышли на поле в футболках с фамилиями мам

вчера, 10:40
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Игроки «Милана» вышли на матч 36-го тура Серии А с «Болоньей» в футболках с фамилиями своих матерей.

Таким образом клуб решил отметить день матери. Акция впервые в итальянском футболе прошла год назад.

Подписывайся в ВК
Все новости
Вечные жалобы мешают «Арсеналу» и тренеру Артете. Но лондонцы вернулись на большую сцену
08 маяRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии4
Бекхэм и Гари Невилл выкупили клуб «Солфорд Сити» из Лиги Два
08 мая
Марио Фернандес собирается возобновить карьеру
06 мая
Анчелотти остался недоволен Гюлером в матче против «Сельты»
06 мая
Футболист «Вест Хэма» заплакал, получив жёлтую карточку
05 мая
«Пиза» впервые с 1991 года вышла в Серию А
04 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:58
Без пяти минут требл- не считается. Сам же пишешь и перечисляешь все ошибки Флика, и тут же говоришь обратное. Ни один уважающий себя тренер не играет в авантюру, потому что рано или поздно случится провал. И где ты увидел судейские ошибки? Потому что я могу напомнить тебе явные ошибки судей в пользу Барселоны. Ошибки игроков? Копай глубже: если тренер знает, что у него молодая оборона и возможны ошибки в защите, то, прежде всего, он начинает строительство команды с обороны!!! А футбол Флика- авантюра, с ног до головы. Так как же можно назвать его мудрым тренером? А это, так называемый возможный требл-, без пяти минут- это, исключительно "заслуга" мертвого Реала!!!
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:44
Я не видел их футболки, хотел тут увидеть, почитать, а здесь я читаю какой Флик г... тренер 🤦‍♂️ который без 5 минут выиграл внутренний требл, достойно сыграл в полуфинале, а вылет команды, несмотря на ошибки игроков был связан в первую очередь с судейскими решениями. Да, авантюрный футбол, да оборона проходной двор, но атака решает, делает вещи!
Но это не объяснить тем, кто изначально "П - Предвзят".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:53
У Флика полно ошибок. Он и в сборной не умел ставить грамотную игру в защите, за что его и критиковали. Почему, он выбрал такой авантюрный план построения игры Барсы? Потому что он слаб в организации игры в целом. У него нет грамотного баланса, он проваливается в линиях, что было отчётливо видно по его играх со сборной. Поэтому, идеальный для него вариант- это играть с офсайдными ловушками и максимально прессинговать соперника. У него всё в одном- линия защиты, полузащиты и атака. Он не дурак, понимая,что игра в обороне его слабое место во всех его командах, он, прежде всего понял, что в этом случае, надо главное внимание уделить атаке. И конечно, если у тебя в команде, такие как Ямаль, Ольмо, Рафинья, да и то же Левандовски- грех не использовать такую возможность!!!!))) Вот и придумал, на первый взгляд, такой необычный футбол. Но, как говорится- на хитрую ж...у, есть хитрый мотор.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:41, ред.
Почему тебе можно утрировать и обобщать , а мне нельзя ? Так нечестно, дорогой мой. Флик - ***но ? Тогда почему Индзаги не топ ??!!
Прежде чем рисовать свою последовательность, Витя, начинать надо не с неё, а с беспристрастности. Вот от печки и пляши, а потом уже говори за рассудительность, обьективность и прочее, друг мой.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:33
Не надо утрировать и обобщать. Надо просто объективно смотреть и оценивать футбол. Легче всего громить мертвейший Реал и остальных в Примере. Интер не супер клуб, а Индзаги ещё не гениальный тренер. Но его игра в финале против МС показала, что он умеет читать соперника и достойно ему противостоять...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
Всё, Вить. Хорош. Я всё понял.
Флик - *** но, Индзаги - топ, Щенсны - Яшин.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:20
Когда поляк тянул Барсу в матче с Бенфикой, все восторгались. Но стоит ему один раз ошибиться, как сразу начинается ужасающая критика в его адрес.
Всегда и везде, проще всего найти крайнего. Я давно говорил, что найдется тренер, который разоблачит авантюру Флика, вот и нашелся.
Поэтому я и говорю, что футбол Барселоны- пацанский.
Примера, в которой одна команда, практически в каждом матче забивает, в среднем по3-4 мяча, себя дискредитировала...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:14
))) Витя. Полуфинал состоит из двух матчей. Гляди повтор первой игры и третий гол Интера...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:11
Ни в одном из голов Щесны не виноват!!!
Первый гол- очередной провал обороны Барсы, когда раскатали как в хоккее. Второй гол с пенальти. Третий гол- ошибка на фланге одного игрока, и ошибка второго, когда дал беспрепятственно пробить из вратарской. Ну а четвертый- ошибка или провал подуставшей Барсы, когда четверо защитников смотрели как расстреливают Щесны.
Так в чем поляк виноват?!
А вот, в чем виноват гонимый- известно всем. Индзаги раскусил недалёкий и убогий фликовский футбол, отодвинул его за центр поля и заставил играть в классический футбол, в который Флик играть не умеет... Во втором тайме, когда Интер немного подсел и Барса начала свою обычную планомерную осаду ворот, вот тогда и стали появляться моменты у ворот Интера. Конечно, на фоне блистательно игравшего Зоммера, футбол Щесны меркнет. Но в данном матче, поляк точно не виноват.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:03, ред.
"Понятно, что рекламируемый тобой гонимый об....я, но тебя предупреждали, что этим всё кончится."

"Мой гонимый" обос... ся давно, когда поставил польское **вно в рамку. Я полгода назад написал, что если Флик и пролетит мимо ушастого, то причиной будет именно это. Это тебе болельщик Барсы Агамага подтвердит...
Поэтому кого ты там предупреждал..., а главное зачем..., - тебе одному ведомо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
"Если Хвичка-, которого я терпеть не могу, забьет в финале или ярко проявит себя, я, первым его поздравлю."

)))))) А тебе и деваться будет некуда! В противном случае весь твой 3-х годичный гнев в его адрес - пшик.
Тоже самое было бы и с Фликом, с той лишь разницей, что ты бы просто отмалчивался.
Знаю я таких сильных, которые достойно проигрывают! )))))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:46
Я с тобой не соревнуюсь. Ты давно уже не зелёный пацан, поэтому, неудачи и поражения надо принимать мужественно и научиться достойно проигрывать.
Понятно, что рекламируемый тобой гонимый об....я, но тебя предупреждали, что этим всё кончится.
Если Хвичка-, которого я терпеть не могу, забьет в финале или ярко проявит себя, я, первым его поздравлю. У меня хватит мужества переступить через свое эго. Так поступают сильные люди...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
))) С кем то соревнуешься ? Ну, ну...
Пока что ты ничего не понял. Я с Сенатовым разговариваю. ))))))

С наступающим МуттарТагом тебя, Вить!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
Это я то не понимаю?)))
Пока что, всё, что я понял- ты проиграл...
Одно твое сравнение с футболками говорит о многом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:14, ред.
Когда денег нет на самое необходимое (в том числе и трансферы), любые деньги - Деньги.

Несерьёзно ?!))) Несерьёзно - это когда взрослый не понимает, о чём написано выше.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:09
У нас, День матери завтра, в Италии, возможно тоже, не знаю.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:06
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:03
    Нет, не улавливаю. У тебя, как обычно очень сложный текст, не каждому дано его сразу понять.)))
    drug01
    drug01
    вчера в 11:55
    Футбол стал ближе и родней!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:54
    Зачем анонсировать Сегодня то, что показано Вчера ? Идиотизм не улавливаешь ? Или у вас в Германии также ?

    Против дня матери ничего не имею. Это так, к слову.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 11:36
    У нас, это называется Muttertag, в Италии иначе, но идея одна- День матери. Что плохого? И зачем сравнивать трансферы с футболками?)))
    s494awpq6kp6
    s494awpq6kp6
    вчера в 11:19
    На следующий матч,с именами любовниц
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:13
    Классно придумано... а тот кто придумал молодчага.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 11:06
    С днём матери всех!!)) Милан!!! Респект за прекрасную идею!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:04, ред.
    Молодцы...
    Бабла на трансферы нет, а на футболки с мамами есть. На очереди папы, дяди , тёти и день рождения Ибры...
    Молодцы...
    ks8n3anuxz3b
    ks8n3anuxz3b
    вчера в 10:57
    Какие только акции не придумают.
    4fs8ge9kbv2r
    4fs8ge9kbv2r
    вчера в 10:53
    Интересно как у них пройдёт день отцов
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     