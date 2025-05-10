Игроки «Милана» вышли на поле в футболках с фамилиями мам

Игроки «Милана» вышли на матч 36-го тура Серии А с «Болоньей» в футболках с фамилиями своих матерей.
Таким образом клуб решил отметить день матери. Акция впервые в итальянском футболе прошла год назад.
Игроки «Милана» вышли на матч 36-го тура Серии А с «Болоньей» в футболках с фамилиями своих матерей.
Таким образом клуб решил отметить день матери. Акция впервые в итальянском футболе прошла год назад.
Но это не объяснить тем, кто изначально "П - Предвзят".
Но это не объяснить тем, кто изначально "П - Предвзят".
Прежде чем рисовать свою последовательность, Витя, начинать надо не с неё, а с беспристрастности. Вот от печки и пляши, а потом уже говори за рассудительность, обьективность и прочее, друг мой.
Прежде чем рисовать свою последовательность, Витя, начинать надо не с неё, а с беспристрастности. Вот от печки и пляши, а потом уже говори за рассудительность, обьективность и прочее, друг мой.
Флик - *** но, Индзаги - топ, Щенсны - Яшин.)))
Флик - *** но, Индзаги - топ, Щенсны - Яшин.)))
Всегда и везде, проще всего найти крайнего. Я давно говорил, что найдется тренер, который разоблачит авантюру Флика, вот и нашелся.
Поэтому я и говорю, что футбол Барселоны- пацанский.
Примера, в которой одна команда, практически в каждом матче забивает, в среднем по3-4 мяча, себя дискредитировала...
Всегда и везде, проще всего найти крайнего. Я давно говорил, что найдется тренер, который разоблачит авантюру Флика, вот и нашелся.
Поэтому я и говорю, что футбол Барселоны- пацанский.
Примера, в которой одна команда, практически в каждом матче забивает, в среднем по3-4 мяча, себя дискредитировала...
Первый гол- очередной провал обороны Барсы, когда раскатали как в хоккее. Второй гол с пенальти. Третий гол- ошибка на фланге одного игрока, и ошибка второго, когда дал беспрепятственно пробить из вратарской. Ну а четвертый- ошибка или провал подуставшей Барсы, когда четверо защитников смотрели как расстреливают Щесны.
Так в чем поляк виноват?!
А вот, в чем виноват гонимый- известно всем. Индзаги раскусил недалёкий и убогий фликовский футбол, отодвинул его за центр поля и заставил играть в классический футбол, в который Флик играть не умеет... Во втором тайме, когда Интер немного подсел и Барса начала свою обычную планомерную осаду ворот, вот тогда и стали появляться моменты у ворот Интера. Конечно, на фоне блистательно игравшего Зоммера, футбол Щесны меркнет. Но в данном матче, поляк точно не виноват.
Первый гол- очередной провал обороны Барсы, когда раскатали как в хоккее. Второй гол с пенальти. Третий гол- ошибка на фланге одного игрока, и ошибка второго, когда дал беспрепятственно пробить из вратарской. Ну а четвертый- ошибка или провал подуставшей Барсы, когда четверо защитников смотрели как расстреливают Щесны.
Так в чем поляк виноват?!
А вот, в чем виноват гонимый- известно всем. Индзаги раскусил недалёкий и убогий фликовский футбол, отодвинул его за центр поля и заставил играть в классический футбол, в который Флик играть не умеет... Во втором тайме, когда Интер немного подсел и Барса начала свою обычную планомерную осаду ворот, вот тогда и стали появляться моменты у ворот Интера. Конечно, на фоне блистательно игравшего Зоммера, футбол Щесны меркнет. Но в данном матче, поляк точно не виноват.
"Мой гонимый" обос... ся давно, когда поставил польское **вно в рамку. Я полгода назад написал, что если Флик и пролетит мимо ушастого, то причиной будет именно это. Это тебе болельщик Барсы Агамага подтвердит...
Поэтому кого ты там предупреждал..., а главное зачем..., - тебе одному ведомо.
"Мой гонимый" обос... ся давно, когда поставил польское **вно в рамку. Я полгода назад написал, что если Флик и пролетит мимо ушастого, то причиной будет именно это. Это тебе болельщик Барсы Агамага подтвердит...
Поэтому кого ты там предупреждал..., а главное зачем..., - тебе одному ведомо.
)))))) А тебе и деваться будет некуда! В противном случае весь твой 3-х годичный гнев в его адрес - пшик.
Тоже самое было бы и с Фликом, с той лишь разницей, что ты бы просто отмалчивался.
Знаю я таких сильных, которые достойно проигрывают! )))))
)))))) А тебе и деваться будет некуда! В противном случае весь твой 3-х годичный гнев в его адрес - пшик.
Тоже самое было бы и с Фликом, с той лишь разницей, что ты бы просто отмалчивался.
Знаю я таких сильных, которые достойно проигрывают! )))))
Понятно, что рекламируемый тобой гонимый об....я, но тебя предупреждали, что этим всё кончится.
Если Хвичка-, которого я терпеть не могу, забьет в финале или ярко проявит себя, я, первым его поздравлю. У меня хватит мужества переступить через свое эго. Так поступают сильные люди...
Понятно, что рекламируемый тобой гонимый об....я, но тебя предупреждали, что этим всё кончится.
Если Хвичка-, которого я терпеть не могу, забьет в финале или ярко проявит себя, я, первым его поздравлю. У меня хватит мужества переступить через свое эго. Так поступают сильные люди...
Пока что ты ничего не понял. Я с Сенатовым разговариваю. ))))))
С наступающим МуттарТагом тебя, Вить!
Пока что ты ничего не понял. Я с Сенатовым разговариваю. ))))))
С наступающим МуттарТагом тебя, Вить!
Пока что, всё, что я понял- ты проиграл...
Одно твое сравнение с футболками говорит о многом.
Пока что, всё, что я понял- ты проиграл...
Одно твое сравнение с футболками говорит о многом.
Несерьёзно ?!))) Несерьёзно - это когда взрослый не понимает, о чём написано выше.
Несерьёзно ?!))) Несерьёзно - это когда взрослый не понимает, о чём написано выше.
Против дня матери ничего не имею. Это так, к слову.
Против дня матери ничего не имею. Это так, к слову.
Бабла на трансферы нет, а на футболки с мамами есть. На очереди папы, дяди , тёти и день рождения Ибры...
Молодцы...
Бабла на трансферы нет, а на футболки с мамами есть. На очереди папы, дяди , тёти и день рождения Ибры...
Молодцы...