Каземиро может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро хочет остаться в английском клубе, даже несмотря на интерес к нему со стороны команд из Саудовской Аравии и МЛС. \
По данным источника, бразилец может завершить свою карьеру в стане «красных дьяволов». Отмечается, что главное влияние на решение Каземиро остаться оказал главный тренер Рубен Аморим.
Он считает, что 33-летний игрок может стать ключевой фигурой в его команде. Португальский наставник уверен, что опыт и многофункциональность Каземиро могут сыграть решающую роль в успехах «Манчестер Юнайтед».
В общем ... в МЮ всё как обычно, - стой там, иди сюда.
В общем ... в МЮ всё как обычно, - стой там, иди сюда.