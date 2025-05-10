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Каземиро может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 01:04

33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро хочет остаться в английском клубе, даже несмотря на интерес к нему со стороны команд из Саудовской Аравии и МЛС. \

По данным источника, бразилец может завершить свою карьеру в стане «красных дьяволов». Отмечается, что главное влияние на решение Каземиро остаться оказал главный тренер Рубен Аморим.

Он считает, что 33-летний игрок может стать ключевой фигурой в его команде. Португальский наставник уверен, что опыт и многофункциональность Каземиро могут сыграть решающую роль в успехах «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 04:57
Хочет и если может то пусть еще пару лет поиграет в АПЛ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:48, ред.
Аморим орёт одно, а Рэдклифф другое - продавать бразила собрался. Кто там из них двоих не просыхает, хрен разберёшь...
В общем ... в МЮ всё как обычно, - стой там, иди сюда.
Inside91
Inside91
сегодня в 02:54
Было бы просто прекрасно ,если бы игрок с таким стажем игры и опытом остался в МЮ .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:24
Если здоровья хватит, нужно играть...
Гость
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