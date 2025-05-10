Каземиро может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 01:04

33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» хочет остаться в английском клубе, даже несмотря на интерес к нему со стороны команд из Саудовской Аравии и МЛС . \

По данным источника, бразилец может завершить свою карьеру в стане «красных дьяволов». Отмечается, что главное влияние на решение Каземиро остаться оказал главный тренер Рубен Аморим.

Он считает, что 33-летний игрок может стать ключевой фигурой в его команде. Португальский наставник уверен, что опыт и многофункциональность Каземиро могут сыграть решающую роль в успехах «Манчестер Юнайтед».