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Хавбек «Зенита» Вендел больше не сыграет в РПЛ в этом сезоне

вчера, 09:28

Полузащитник «Зенита» Вендел в связи с повреждением больше не сыграет в этом месяце. Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца.

Футболист получил травму в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:40
Именно так. Пока не получил реальную. травму, а не выдуманную
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:39
Могу тебе сказать по секрету, что я не пропускаю игр Зенита, Кранодара, ЦСКА, Спартака, Динамо, Ростова, Факела и Махачкалы. По разным причинам. И могу судить. Венде 2 года назад и сейчас - это разные люди. Он сдал сильно и заметно. Причины я уже называл. Могу добавить еще и перекорм, т.е. переплату ему денег Газпромом ( с целью удержания, чтобы не ушел). Это тоже привело к снижению его мотивации. А когда зимой он подписал контракт с Ботафого и стало ясно, что летом уйдет, я сразу сказал. Все Вендел закончился совсем. Так и вышло. Весной он не сыграл ни одной нормальной игры. Валял дурака. А теперь когда отъезд близок - самое то - это травма, возможно и мнимая. Так что имей в виду, я на пустом месте ничего не пишу. Только результаты постоянных наблюдений за игрой приведенных выше команд. Без выдумок. То что вижу, то и пишу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:35
Главное во время слинять с чемоданчиком (банковскими картами) в руке....)
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:52
Ну, естественно, особо не следил за прогрессом-регрессом игроков Зенита. )
Однако видел, что как только Вендел на поле, то жди резкого усиления у питерских игры в атаке.
Да.
В этом сезоне он не тот, что раньше, однако часто, выходя на поле, оправдывает получаемое бабло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:25
Ты видно плохо следил за Зенитом и его кариоами. Вендел уже не первый год ноет об уходе из Зенита. Несколько раз опаздывал из отпуска. Добился от Газпрома и повышения контракта под угрозой ухода и даже липового гражданства Последние 2 года явно сдает, как и его дружок Клауд. Так что не надо выдавать желаемое за действительное. Надо просто внимательно смотреть футбол и не только Спартака, но и всех команд РПЛ.
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:54, ред.
Ну, как я ДО этой травмы уже читал всяко-разно, то Вендел не только в этом сезоне ЗА ЗЕНИТ не сыграет, а ВООБЩЕ уже за питерских играть не будет.
Радуюсь ли этому я?
Нет, не радуюсь, поскольку Вендел один из техничнейших и отлично видящих поле футболистов в нашем чемпионате.
Зенит БЕЗ Вендела и С Венделом - две совершенно разные команды.
Если бы ТАКОЙ был в Спартаке, я бы, конечно, очень рад был этому.
Барко?
М-м-м-м-м......
Всем хорош, но, вот, чего-то "до Вендела" ему не хватет.
А, может, просто не нужно ИХ сравнивать?
А так-то Вендел, по моему мнению, молодец.
ЧЕСТНО отыграл почти весь контракт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:19
Не надо идеализировать этих людей. Для бразильцев главное деньги и по контракту и в виде бонусов. А поскольку их уже некуда складывать, да и бонусы в этом годе не светят, то он принял решение не тянуть резину, а завязать с этим проектом. Видимо вспомнил бессмертное выражение "Жадность фраера сгубила"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20
Ну как бы сказали что победителя в этом сезоне не наградят до 30 тура, но я поздравляю Краснодар с победой в РПЛ
Capral
Capral
вчера в 12:04
В Зените, как в известном анекдоте- давно пора менять не только персонал, но и кровати...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
    Futurista
    Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Начальник Генерального штаба сообщает о потерях)...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 10:57, ред.
    Непонятно другое. Почему об этом сообщает Медведев. У Зенита тренера нет ?

    P.S. Они бы ещё по травме Вендела у Миллера спросили..., клоуны.
    4t4s8dm5tv9f
    4t4s8dm5tv9f
    вчера в 10:53
    Он все равно уже давно не играет за команду.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:52
    Эх, мало бразильцев купили!
    Capral
    Capral ответ 4RT (раскрыть)
    вчера в 10:49
    А у кого сейчас стоит на Зенит? Не возбуждает команда, потеряла прежнюю привлекательность.
    4RT
    4RT
    вчера в 10:33
    Не стои́т у него на зенит давно
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 10:31
    И не только до конца сезона. Он уже лыжи смазал. В последних играх он и так уже не играл а дурака валял.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:50
    Потеря для команды, но не критичная...
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 09:41
    Вендел с нового года решил не играть в РПЛ. Думаю, он этой травме только обрадовался.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 09:32
    Эту трагическую новость уже неделю публикуют. Разве неясно, что человек домой собрался. Чемодан с деньгами давно готов, а тут какой то сезон путается под ногами. Домой пора!!!
    Гость
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