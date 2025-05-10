Хавбек «Зенита» Вендел больше не сыграет в РПЛ в этом сезоне

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вчера, 09:28

Полузащитник «Зенита» в связи с повреждением больше не сыграет в этом месяце. Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга .

Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца.

Футболист получил травму в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН».