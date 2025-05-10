Хавбек «Зенита» Вендел больше не сыграет в РПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел в связи с повреждением больше не сыграет в этом месяце. Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца.
Футболист получил травму в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН».
Однако видел, что как только Вендел на поле, то жди резкого усиления у питерских игры в атаке.
Да.
В этом сезоне он не тот, что раньше, однако часто, выходя на поле, оправдывает получаемое бабло.
Однако видел, что как только Вендел на поле, то жди резкого усиления у питерских игры в атаке.
Да.
В этом сезоне он не тот, что раньше, однако часто, выходя на поле, оправдывает получаемое бабло.
Радуюсь ли этому я?
Нет, не радуюсь, поскольку Вендел один из техничнейших и отлично видящих поле футболистов в нашем чемпионате.
Зенит БЕЗ Вендела и С Венделом - две совершенно разные команды.
Если бы ТАКОЙ был в Спартаке, я бы, конечно, очень рад был этому.
Барко?
М-м-м-м-м......
Всем хорош, но, вот, чего-то "до Вендела" ему не хватет.
А, может, просто не нужно ИХ сравнивать?
А так-то Вендел, по моему мнению, молодец.
ЧЕСТНО отыграл почти весь контракт.
Радуюсь ли этому я?
Нет, не радуюсь, поскольку Вендел один из техничнейших и отлично видящих поле футболистов в нашем чемпионате.
Зенит БЕЗ Вендела и С Венделом - две совершенно разные команды.
Если бы ТАКОЙ был в Спартаке, я бы, конечно, очень рад был этому.
Барко?
М-м-м-м-м......
Всем хорош, но, вот, чего-то "до Вендела" ему не хватет.
А, может, просто не нужно ИХ сравнивать?
А так-то Вендел, по моему мнению, молодец.
ЧЕСТНО отыграл почти весь контракт.
P.S. Они бы ещё по травме Вендела у Миллера спросили..., клоуны.
P.S. Они бы ещё по травме Вендела у Миллера спросили..., клоуны.