«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо после окончания нынешнего сезона

Пресс-служба «Байера» сообщает, что Хаби Алонсо покинет должность главного тренера после окончания нынешнего сезона.
Контракт испанца действовал до лета 2026 года, однако по просьбе специалиста он будет досрочно расторгнут.
Под руководством Алонсо «Байер» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.
Байер ждет спад. Лидеры, например Вирц, уходят, Бавария восстанавливается. Это случилось бы и с Алонсо, так что момент выбрал удачный.
Не верю, что в Мадриде у него получится. Там сборище звезд с огромным эго. Если Анчелотти с этим ничего не сделал, что сделает Алонсо? Новым Зиданом он не станет.
Байер ждет спад. Лидеры, например Вирц, уходят, Бавария восстанавливается. Это случилось бы и с Алонсо, так что момент выбрал удачный.
Не верю, что в Мадриде у него получится. Там сборище звезд с огромным эго. Если Анчелотти с этим ничего не сделал, что сделает Алонсо? Новым Зиданом он не станет.
Результаты просто феноменальные, слов нет. Первое и второе место в первой Бундеслиге - такого не было и не будет в Леверкузене уже никогда.
Удачи в Реале!
Результаты просто феноменальные, слов нет. Первое и второе место в первой Бундеслиге - такого не было и не будет в Леверкузене уже никогда.
Удачи в Реале!