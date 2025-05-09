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«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо после окончания нынешнего сезона

вчера, 15:22

Пресс-служба «Байера» сообщает, что Хаби Алонсо покинет должность главного тренера после окончания нынешнего сезона.

Контракт испанца действовал до лета 2026 года, однако по просьбе специалиста он будет досрочно расторгнут.

Под руководством Алонсо «Байер» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:55
Прямо очень мощный вызов!
Deemon37
Deemon37
вчера в 20:18
31а мадридская
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:39
3 трофея, включая самый главный - Бундеслига. Неплохо, даже здорово. Жаль, что не выиграл ЛЕ. Так еще круче было бы.

Байер ждет спад. Лидеры, например Вирц, уходят, Бавария восстанавливается. Это случилось бы и с Алонсо, так что момент выбрал удачный.

Не верю, что в Мадриде у него получится. Там сборище звезд с огромным эго. Если Анчелотти с этим ничего не сделал, что сделает Алонсо? Новым Зиданом он не станет.
ABir
ABir
вчера в 17:08
Новых побед с Реалом из Мадрида!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:29
Отличное развитие тренерской карьеры...
протон
протон
вчера в 15:58
Жалко, конечно, но здорово, что хотя бы не ушел год назад, а отработал еще один сезон в Байере. За такой короткий промежуток времени уже увековечил своё имя в истории клуба.
Результаты просто феноменальные, слов нет. Первое и второе место в первой Бундеслиге - такого не было и не будет в Леверкузене уже никогда.
Удачи в Реале!
shlomo
shlomo
вчера в 15:32
Без сомнений успех Байера целиком и полностью заслуга Хаби, но Мадрид это совсем другой мир, главное дать полный контроль над игроками и трансферами, и тогда уверен, что он сделает Реал убийственной машиной для любой команды... ну а так что, иногда много разговоров о том, что состав не подходит тренеру, мол не он покупал этих игроков, но Хаби это не помешало прокачать команду до чемпионства.... более того, он не зациклен на одной схеме, если в прошлом сезоне он использовал 3-4-3, то в этом много матчей отыграл с 4-2-3-1.
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