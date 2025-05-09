«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо после окончания нынешнего сезона

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вчера, 15:22

Пресс-служба «Байера» сообщает, что покинет должность главного тренера после окончания нынешнего сезона.

Контракт испанца действовал до лета 2026 года, однако по просьбе специалиста он будет досрочно расторгнут.

Под руководством Алонсо «Байер» выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.