Забытый бомбардир реанимировал карьеру. Второе дыхание подарила команда-открытие РПЛ

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сегодня, 21:50

Снова забивает.

Лидеры «Уфы» зачах в «Ахмате»

Стать лучшим бомбардиром, играя в составе аутсайдера Премьер-лиги – это серьёзнейшее достижение. Гамид Агаларов был главной надеждой «Уфы». Команде не удалось спастись – они вылетели в Первую лигу, а потом и вовсе откатились до Второй. Но определённого успеха всё же добились – смогли разогнать шумиху вокруг лучшего бомбардира по итогам сезона-21/22 и пристроили его в «Ахмат».

Для самого Гамида это решение тоже считалось оптимальным. Он только сверкнул в чемпионате России, после этого вылетать с командой не хотелось. Вариант с «Ахматом» – возможность проявить себя в клубе с более широкими возможностями и получить шанс на предложение от гранда.

На деле Гамид оказался совершенно неподготовлен к новым реалиям. В «Уфе» игра была проста – впереди разницу делал Гамид, не надо было вникать в тактические нюансы. Андрею Талалаеву форвард такого профиля просто не подходил – а потом ещё и тренер сменился. Сергей Ташуев делал ставку на физическую подготовку, с ним Гамиду пришлось ещё тяжелее.

Футболист так и не смог закрепиться в стартовом составе. За 22 матча в чемпионате-22/23 Агаларов отметился тремя голами. Столько же забил в следующем сезоне – только два из них уже были с пенальти. Затягивать с поиском команды не стоило – все понимали, что трансфер провалился.

Постепенно вернул себе уверенность

Агаларов появился в махачкалинском «Динамо» уже по ходу текущего сезона. Хасанби Биджиев с первых игр начал выпускать форварда в стартовом составе – но не сразу это дало результат. Впервые за Махачкалу Гамид забил в Кубке. Его мяч принёс дебютанту РПЛ победу над «Спартаком». Позднее нападающий снова забил московской команде – на этот раз досталось «Динамо» Лички, хотя москвичи всё же добыли победу по пенальти.

Несмотря на низкую эффективность в Премьер-лиге, Биджиев продолжал доверять своему бомбардиру – в октябре форвард наконец забил в чемпионате (принёс ничью с «Факелом»). Позднее отличился с «Акроном» и «Оренбургом» – в обоих случаях его мячи становились для Махачкалы решающими (принёс ничью с тольяттинцами и победу над южноуральцами).

Весной у нападающего – уже четыре гола в активе. Он оформил по дублю в матчах чемпионата с «Крыльями» и «Химками». Всего за 25 матчей РПЛ -24/25 – семь забитых мячей и четыре голевые передачи. Это уже лучший показатель с момента, когда Гамид покинул «Уфу». Теперь футболист, кажется, разобрался с преследовавшими его психологическими проблемами и готов идти дальше.

Проект, выстроенный Бердыевым, – лучшее место для Гамида

Махачкала оказалась идеальным выбором для Гамида — и на то есть причины. Строительством команды, которая вышла в Премьер-лигу, занимался Курбан Бердыев. Его пригласили летом 2023 года. За полгода «бело-голубые» включились с ним в борьбу за лидирующие позиции. В феврале 2024 года произошла рокировка: тренировать команду стал Биджиев, а Курбан Бикиевич перешёл на пост советника клуба.

Расчёт махачкалинцев был понятен. Бердыев — опытнейший системный тренер, который показывал феноменальные результаты с «Ростовом» и «Рубином». Поэтому именно к нему обратились, чтобы отладить процессы в преддверии выхода в РПЛ . Этого фундамента и качественной работы Биджиева хватило, чтобы без проблем адаптироваться к Премьер-лиге и без особых трудностей решать вопрос выживания.

Что важно для самого Гамида, есть достаточно примеров, как средние игроки преображались в системе Бердыева. Наставник превращал не всегда заметных игроков в лидеров команды, на которых обращали внимание даже топ-клубы. При нём засверкал Гранат, намного увереннее стали Сонг, Камболов и Набиуллин; в элитного нападающего превратился Сердар Азмун. С каждым из них Курбан Бикиевич буквально за ручку ходил по полю и объяснял свои требования.

Агаларову важно было попасть именно в такую структуру, где к нему отнесутся с необходимым вниманием и помогут с адаптацией. Футболист идеально подошёл своему новому клубу.

Тактически «Динамо» идеально подходит Агаларову – стоит почаще об этом задумываться

С выбором «Ахмата» футболист промахнулся – а вот с Махачкалой, наоборот, угадал. Надо понимать – «Уфа» в последние сезоны в РПЛ играла от глухой обороны. Это был простой футбол – низкий блок с расчётом на скорость игроков атаки, не было акцента на владении, от игроков не требовали мгновенно вступать в отбор. И у форварда был незамысловатый функционал – ему забивали голову структурой прессинга, не требовали опускаться в подыгрыш. Отсюда два важных вывода: Агаларов играл на свободном пространстве, плюс мог сконцентрироваться на своей непосредственной работе – завершении.

«Ахмат» же был приучен играть первым номером. Так было при Талалаеве – и того же требовал Ташуев. Это более агрессивный футбол, при котором к нападающему предъявляли больше требований. Гамид просто потерялся в тактических нюансах.

В системе Бердыева тоже много нюансов – и Махачкалу нельзя назвать простым автобусом. Но сама основа похожа на то, что было в «Уфе» – от «Динамо» не требуют играть первым номером, доминировать на всех участках поля. «Бело-голубые» тоже играют от обороны и предпочитают вертикальный футбол. Так что тут Гамиду на порядок комфортнее. Поэтому нападающий наконец реанимировал свою карьеру. Но ровно по этой же причине футболисту стоит несколько раз подумать, если его позовут на повышение. Здесь к нему относятся внимательно – но другим клубам Агаларов, скорее всего, не подойдёт.