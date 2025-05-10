Многозначное Эль Класико. Развязка чемпионской гонки, прощание с Анчелотти, экзамен Ямаля

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сегодня, 10:04

Переплетается множество сюжетов.

Частые пересечения «Реала» и «Барсы» – вещь неудивительная. Команды – фавориты внутренних соревнований, так что часто играют между собой в Суперкубке Испании, в решающих стадиях национального Кубка. Плюс два матча чемпионата. Пока без встреч в еврокубках. На этот раз у матча много сюжетов, подогревающих интерес.

Последний шанс «Реала»

Чемпионская гонка в текущем сезоне Ла Лиги сродни американским горкам. «Барса» резко стартовала и оставила «Реал» с «Атлетико» далеко позади. Позднее у самих каталонцев начался игровой спад, а в лидеры вырвались «сливочные» и «матрасники». Третий акт – возвращение «сине-гранатовых» в лидеры. И вот он – самый длительный и убедительный.

У «Реала» при том, что команда подавала признаки жизни в начале года, никуда не делись системные проблемы, так что вскоре «сливочные» снова скатились к осечкам с «Эспаньолом», «Осасуной», «Бетисом». В апреле мадридцы вообще вылетели из ЛЧ от «Арсенала», с трудом прошли «Сосьедад» в Кубке – и в следующей же стадии получили 2:3 от каталонцев, проиграли «Валенсии» в чемпионате.

«Сине-гранатовые» в чемпионате продолжали держать темп, ещё в апреле было ясно, что «Барса» не потеряет очки при такой игре. У «Реала», который отстал на четыре очка, остался только один шанс. Майское Эль Класико.

Флик не проигрывает «Реалу»

Для немецкого менеджера испанский период карьеры складывается очень успешно. Да, можно припоминать периоды нестабильности, недавний вылет из Лиги чемпионов. Но тогда стоит и напомнить о ситуации в клубе в прошлом сезоне. Тогда «сине-гранатовые» уступили титул в Ла Лиге, на фоне «Реала» смотрелись довольно скверно, да и перспективы команды были непонятны.

Сейчас же «блауграна» прошла аж до полуфинала – и могла бы двинуться дальше, если бы не попала на «Интер» (козыри «нерадзурри» идеально накладываются на игровую модель «Барсы»). Зимой каталонцы подняли над головой Суперкубок, сейчас забрали Кубок Испании и находятся в паре шагов от чемпионства.

А главное – в больших матчах каталонцы были довольно успешны. Ещё в октябре команда наконец нанесла реванш «Баварии» – 4:1, а сразу после разбила «Реал» в дебютном для Флика Эль Класико. Позднее Ханси Флик выиграет у «Реала» два финала. Прямо сейчас немец в главном противостоянии Испании максимально успешен.

Четвёртое Эль Класико без тер Штегена

Основной вратарь «Барселоны» переживает тяжёлый период в карьере. В сентябре немец неудачно упал на колено в матче с «Вильярреалом». Голкиперу диагностировали «кресты», он выбыл почти на весь сезон. Для каталонцев это тоже означало большие проблемы. Клуб лишился безальтернативного первого номера. Хорошо себя проявил воспитанник Иньяки Пенья и, кажется, снял вопрос, но вскоре вскрылись проблемы футболиста с дисциплиной, Флик отказался делать его основным вратарём.

Так в команде появился Войцех Щесны. Поляк не сильно хорош при игре ногами – зато очень надёжен на ленточке, так что в качестве временной альтернативы прекрасно подошёл. Только это частично усложнило жизнь Марку-Андре. Футболист к этому моменту наконец восстановился и успел сыграть полный матч против «Вальядолида». Но Флик не рискнул использовать тер Штегена и дальше – в ответном матче с «Интером» немец решил довериться проверенному варианту с поляком. И против «Реала» в чемпионате, по словам тренера, снова сыграет Войцех. Марк-Андре, лидер «Барсы», пропустит все четыре Эль Класико в текущем сезоне.

Экзамен на зрелость для Ямаля

Именно Ямаль публично говорил о том, что «Барселоне» по силам взять требл в текущем сезоне. Понятно, что это юношеский максимализм. «Интер» в полуфинале больно щёлкнул каталонцев по носу. Всё же команде не хватает опыта для игры с настолько зрелым и осознанным соперником. Вопрос – как на это поражение отреагирует молодой вингер. Это хороший экзамен на зрелость, готовность ко взрослому футболу.

Он лидер команды, от него зависит, насколько эффективно «Барселона» распоряжается мячом, насколько остра в финальной трети. Пора учиться быстро забывать неудачи. Если к моменту Эль Класико Ламин не оправится от неудачи, то и матч с мотивированным «Реалом» превратится в ад. Чтобы показать зрелость, надо здесь и сейчас решить вопрос с чемпионством. Тогда можно говорить, что поражение от «Интера» – точка роста, что в следующем сезоне команда будет бороться за победу в ЛЧ .

Последнее Эль Класико папы Карло

Для обоих клубов начинается новая эпоха. «Барсе» не удалось начать новую историю с Хави, зато это удаётся с Ханси Фликом, переход почти завершён. «Реал» – в другой фазе перестройки. Лидеры «сливочных» уже сменились, ветеранов почти не осталось. Но остался старый тренер. Карло Анчелотти до этого момента удавалось строить новый «Реал». Но с приходом Мбаппе вся химия рассыпалась. За весь сезон итальянцу не удалось исправить ситуацию. В клубе давно задумывались над сменой тренера – на горизонте появился Хаби Алонсо, а в текущем сезоне он показал свою стабильность у руля «Байера». Так что желание совпало с возможностью: уже летом экс-футболист «сливочных» возглавит команду. Анчелотти же, судя по всему, отправится рулить сборной Бразилии.

Стоит осознать масштабность момента. Папа Карло – специалист, который, по сути, вырастил нынешнее поколение «Реала». Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Винисиус, Родриго, Беллингем стали лидерами команды именно при нём. Он трудился над атмосферой в коллективе, следил за их химией и помог взять ЛЧ . И вот теперь один из важнейших тренеров в современной истории «Реала» собирается покинуть клуб. Он рубился в Эль Класико с Луисом Энрике, трио МСН, Хави-игроком, Хави-тренером, застал первые шаги Ламина Ямаля. А теперь готовится к своему последнему Эль Класико. Кто лук режет?

Это класико будет едва ли не самым значимым в текущем сезоне – ведь множество историй близки к развязке.