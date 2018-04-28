«Эмполи» спустя десять лет вернулся в Серию А

«Эмполи» в матче 38-го тура Серии B сыграл вничью с «Новарой» (1:1). Эта ничья позволила команде вернуться в Серию А после десятилетнего отсутствия.

Ранее сообщалось, что «Фортуна» спустя пять лет вернулась в Бундеслигу.