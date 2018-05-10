В матче «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» — нули

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10 мая 2018, 23:36

В перенесенном поединке 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Этот результат позволил манкунианцам оторваться от «Тоттенхэма» на четыре очка и гарантировать себе второе место по итогам сезона. Сами «шпоры» ранее обыграли «Ньюкасл».

Лондон, стадион «Лондон Стэдиум»

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

«Вест Хэм»: Адриан, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Масуаку (Кэрролл 66), Куяте, Нобл, Мариу, Лансини, Арнаутович

Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Валенсия (Байи 90+4), Шоу, МакТоминэй, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд 73), Санчес (Янг 90+2)

Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Погба 87.

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка