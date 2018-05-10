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В матче «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» — нули

10 мая 2018, 23:36
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В перенесенном поединке 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Этот результат позволил манкунианцам оторваться от «Тоттенхэма» на четыре очка и гарантировать себе второе место по итогам сезона. Сами «шпоры» ранее обыграли «Ньюкасл».

Лондон, стадион «Лондон Стэдиум»

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

«Вест Хэм»: Адриан, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Масуаку (Кэрролл 66), Куяте, Нобл, Мариу, Лансини, Арнаутович
Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Валенсия (Байи 90+4), Шоу, МакТоминэй, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд 73), Санчес (Янг 90+2)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Погба 87.

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
11 мая 2018 в 13:12
Неудивительно, когда встречаются два автобуса
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 мая 2018 в 09:45
В принципе ожидаемый результат, когда нет особой мотивации. Состав удивил, в первой половине игра смотрелась неплохо,а во второй темп сбавился, все же не хватило на поле нападающего. Самое главное обеспечено второе место и перчатка лучшего вратарю в мире Де Хеа. А вот поведение Нобла недопустимо, так бросаться на соперника, за такое красную дают, но он отделался желтой.
DXTK
DXTK
11 мая 2018 в 09:43
Игра была равна, но не напрашивайтесь на рифму. Думаю в этой ситуации Мойес больше всех рад, так как смог отобрать очки у МЮ.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
11 мая 2018 в 09:23
Ужасно стыдно за Жозе
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
11 мая 2018 в 07:18
А денег потратили много.
Моуриньо не самый эффективный менеджер.
Майкл59ru
Майкл59ru
11 мая 2018 в 06:52
Ничья тоже результат.
борька
борька
11 мая 2018 в 06:40
Передышка
Munutd
Munutd
11 мая 2018 в 05:48
5 защитников? Реально? Моур видимо очень хотел перчатки для ДДХ
ДСА
ДСА
11 мая 2018 в 05:07, ред.
Концовку чемпионата МЮ откровенно сливает.
Mr_Tim
Mr_Tim
11 мая 2018 в 04:23
С этого результата только один плюс, что Давид сыграл на ноль! его приз заждался) с турнирной точки матч для МЮ не че не решал очки молоткам нужнее борльше
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
11 мая 2018 в 03:10
с серебром
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
11 мая 2018 в 00:38
Когда обе команды играют в оборонительный футбол, получается такая бяка.
dzvinka
dzvinka
11 мая 2018 в 00:18
drug01
drug01
10 мая 2018 в 23:50
Главная задача была не пропустить........!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
10 мая 2018 в 23:50
Серебро в кармане и единал Де Хеа с Золотой перчаткой!!!
owl_fake
owl_fake
10 мая 2018 в 23:45
Брёвна Сиро Исии и то меньше боли испытывали, чем смотревшие игру МЮ.
yudin_duda
yudin_duda ответ anyway (раскрыть)
10 мая 2018 в 23:43
Ну тогда все отлично, а я переживал)
anyway
anyway ответ yudin_duda (раскрыть)
10 мая 2018 в 23:41
ДА!
BDA8181
BDA8181
10 мая 2018 в 23:39
ну хоть не проиграли))
ильфат татарин
ильфат татарин
10 мая 2018 в 23:38
да ИГРА НЕ ОЧЕМ((((((((((((
yudin_duda
yudin_duda ответ anyway (раскрыть)
10 мая 2018 в 23:38
Разве нулевая ничья идет в зачет?
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
10 мая 2018 в 23:38
МОЛОДЦЫ!!! прям как надо, с коэффициентом 2.87 )))
yudin_duda
yudin_duda
10 мая 2018 в 23:38
    allemz
    allemz
    10 мая 2018 в 23:37
    Два преподавателя физической культуры расписали мировую. Погба это ппц. Грязно играет в последнее время. Нобл красава, по делу наехал на него. Из игроков МЮ только Джонс старался.
    anyway
    anyway
    10 мая 2018 в 23:37
    Поздравляю Давида Де Хеа с золотой перчаткой АПЛ, полностью заслужил!
    Гость
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