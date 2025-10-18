Акинфеев приступит к тренировкам в общей группе после матча с «Локомотивом»

1760803884

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА завершил лечение после травмы и приступит к тренировкам в общей группе после матча 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщил врач ЦСКА , комментарий которого приводит пресс-служба армейцев.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), который состоялся 5 октября. Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что Акинфеев не вошел в состав команды на матч с железнодорожниками.

«Игорь Владимирович Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с „Локомотивом“ уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Безуглов.

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА . В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.