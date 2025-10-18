 
 
 
Акинфеев приступит к тренировкам в общей группе после матча с «Локомотивом»

18 октября 2025, 19:11

Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев завершил лечение после травмы и приступит к тренировкам в общей группе после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), который состоялся 5 октября. Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что Акинфеев не вошел в состав команды на матч с железнодорожниками.

«Игорь Владимирович Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с „Локомотивом“ уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Безуглов.

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.

Все комментарии
ABir
ABir
18 октября в 20:48
Его сейчас очень не хватает в воротах армейцев.
Red blu
Red blu
18 октября в 20:48
Это хорошая новость.
Vilar
Vilar
18 октября в 20:23
Думаю, торопится не надо, Тороп справится не хуже, если не лучше. По крайней мере, защитники будут играть спокойно, не слыша за спиной нечеловеческие крики.
stanichnik
stanichnik
18 октября в 20:12
Рано или поздно Игорь Владимирович закончит свою вратарскую карьеру и его дублёру придётся занять место в воротах, а по сему необходимо готовить достойную надёжную замену ветерану. И где, как не в матче с одним из своих главных конкурентов в чемпионате не проверять качество будущего приемника.
Надеюсь Акинфееву сегодня не придётся краснеть за игру своего молодого товарища, а болельщикам жалеть, что в воротах не их кумир.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
18 октября в 19:40
Жаль что не сыграет с Локо, но здоровье дороже. Рискоать не стоит.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 октября в 19:27
Мдаа.. в курсе..
Ну значит Дивеев сегодня дубль сделает))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
18 октября в 19:25
Другая беда. Получил травму Алвес, выбыл почти на месяц. Да и Мусаев ещё не восстановился. В атаке некому играть
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 19:20
Вот и хорошо, спешить с этим не стоит
