Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев завершил лечение после травмы и приступит к тренировкам в общей группе после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев.
Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), который состоялся 5 октября. Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что Акинфеев не вошел в состав команды на матч с железнодорожниками.
«Игорь Владимирович Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с „Локомотивом“ уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Безуглов.
Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.
Надеюсь Акинфееву сегодня не придётся краснеть за игру своего молодого товарища, а болельщикам жалеть, что в воротах не их кумир.
Болейте за своих, а не против чужих!
