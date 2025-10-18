«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Ростова»

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1.
На 26-й минуте за фол последней надежды был удален защитник москвичей Александер Джику. На 54-й минуте гости вышли вперед после гола Тимура Сулейманова. «Спартак» отыгрался на 85-й после удара Эсекьеля Барко.
«Спартак» с 19 очками идет 6-м, «Ростов» с 14 очками — 10-й.
За последний год из Ростова ушли 3 лидера команды. Спроецируйте эту ситуацию на ваш клуб. Уберите трёх лидеров и никого не купите взамен
У Ростова девятый бюджет в лиге и несколько месяцев назад один из главных спонсоров объявил что не может выполнить свои обязательства, которые уже заложены в бюджет этого сезона
После выбывания одного из главных спонсоров, на днях было объявлено об уходе из клуба президента и спортивного директора
Заседание совета директоров состоится на следующей неделе, а сейчас у Ростова нет спонсора, президента и спортивного директора. И при этом команда бьётся и выгрызает очки в каждом матче
