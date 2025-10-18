 
 
 
«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Ростова»

18 октября 2025, 17:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1.

На 26-й минуте за фол последней надежды был удален защитник москвичей Александер Джику. На 54-й минуте гости вышли вперед после гола Тимура Сулейманова. «Спартак» отыгрался на 85-й после удара Эсекьеля Барко.

«Спартак» с 19 очками идет 6-м, «Ростов» с 14 очками — 10-й.

iBragim2102
iBragim2102
19 октября в 00:07
Надо звать Рианчо , и бороться за выживание
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
18 октября в 22:18
Браво ! Ч.Т.Д.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
18 октября в 21:57
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    18 октября в 21:56
    Раз пенальти на поставили, значит его небыло.
    Gorasul
    Gorasul
    18 октября в 21:45
    Уважение вызывает это сборище дворни - Спартак. Всё таки играют без тренера. Он в психушке месяц.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Red blu (раскрыть)
    18 октября в 20:56
    Прошу прощения ,что встреваю , но мы не верим ,что вы будете на вершине .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    18 октября в 20:53
    А что ,Вы ,сэр ,скажите по поводу 100% пенальти ,которого вас лишили в матче с Локо ? Возмущение последует ,или ,прикинемся ,что судья прав ? )))))))
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ cska1948 (раскрыть)
    18 октября в 20:34
    Вначале е матча на Бабича, потом на Барко в первом тайме,во втором тайме в конце матча не дали пенальти ворота Ростова матушки.
    a-league
    a-league
    18 октября в 20:08, ред.
    Если бы Альба не сделал жестокую ошибку, заменив отлично игравшего Кучаева Прохиным, то направленность послематчевых комментариев была бы сейчас несколько иной. А так тренер, не дождавшись КК Кучаева, выпустив Прохина фактичски сразу оставил Ростов в меньшинстве. Замена Щетинина вообще логике не поддаётся
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    18 октября в 19:52
    последние 10 минут я увидел игру Спартака, которую давно хотел: азарт, индивидуальное мастерство Барко, гол - красавец в его исполнении. в меньшинстве могли вырвать победу и футболистов ростова просто возили по полю...но это лишь 10 минут, до этого было 80, печальных минут встречи...Станковича нужно было увольнять ещё после полуфинала кубка с тем же ростовом. состав хороший у нас, зимой нужно купить вратаря и чтобы пришёл достойный, думающий тренер. по мне Ву нужно наигрывать в центре обороны, ошибаться он будет часто, но у него есть все данные вырасти хорошим защитником ( Дуарте уже продали)
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    18 октября в 19:50
    Я люблю математику и логику. Когда-то в почёте была инквизиция.
    dynkel
    dynkel
    18 октября в 19:43
    Станковича пора подвинуть
    cska1948
    cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
    18 октября в 19:30
    Если для тебя решение ЭСК не авторитет, то какого тебе ещё рожна надо?
    cska1948
    cska1948 ответ Red blu (раскрыть)
    18 октября в 19:29
    А болельщики Спартака уверены, что правил игры в футбол кроме их в России никто не знает. Что ЭСК для них не указ. Что для судейства игр с участием Спартака действуют особые правила которых кроме преданных спартаковских болельщиков никто не знает.
    iBragim2102
    iBragim2102
    18 октября в 19:27
    надо гнать
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    18 октября в 19:25
    Откуда ты взял, что я считаю себя непогрешимым? Нисколько. Я прошу только неопровержимых аргументов в пользу принятия результативных решений. Только и всего!!!
    Red blu
    Red blu ответ Futurista (раскрыть)
    18 октября в 19:25, ред.
    Ну вот. Не дожидаясь окончания 12 тура уже стало известно, что КБ отстают от первого места на 7 очков. Краснодар набрал только что 26 очков.
    cska1948
    cska1948 ответ Termez Zidan (раскрыть)
    18 октября в 19:24
    А какие у вас притензии к судейству этого матча?
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    18 октября в 19:21
    Ну вот видите, оказывается что не весь мир ополчился на Спартак.
    derrik2000
    derrik2000
    18 октября в 19:20, ред.
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      18 октября в 19:17
      А вы что, не человек? И вы не можете ошибаться? Если вы из категории людей, для которых существует только два мнения: ваше собственное и неправильное, то я зря теряю с вами время..
      Сп62
      Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
      18 октября в 19:13
      Для меня ЭСК не абсолютный авторитет. Там заседают люди, а, как известно, человеку свойственно ошибаться. Я могу привести группу людей и они проголосуют, что земля плоская.
      Red blu
      Red blu ответ Futurista (раскрыть)
      18 октября в 18:54, ред.
      А при чем здесь Зенит? Без Зенита ещё есть Локо и Краснодар.Если Спартаку может светить 7 очков от первого места.после 12 тура.))
      Futurista
      Futurista ответ Red blu (раскрыть)
      18 октября в 18:44, ред.
      При чем здесь Спартак?)...Сейчас Зенит от 1 места отстаёт на 4 очка ...и что то мне подсказывает...))...
      Futurista
      Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
      18 октября в 18:38, ред.
      Навскидку...Спартак - Балтика 2-й тур...вторая жёлтая и соответственно красная и удаление Маркиньоса...
      ЭСК признал ошибку судьи, но дискву Маркиньосу оставил в силе))...
      Red blu
      Red blu ответ Futurista (раскрыть)
      18 октября в 18:31, ред.
      Неправильный подсчет, между 6 и 1 местом надо считать после завершения 12 тура. Когда все команды сыграют, и что то мне подсказывает что КБ будут отставать от первого места не на 5 очков, а минимум на 7 очков.))
      Даже КБ могут опуститься на 7 место.
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      18 октября в 18:27
      Приведите пример судейского ляпа против «Спартака», про который ЭСК сказал, что судья был неправ.
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      18 октября в 18:25
      Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала спорный пенальти в матче 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

      Дерби судил Кирилл Левников.
      «Локо» победил со счетом 5:3.
      Динамовцы обратились в ЭСК из-за пенальти в конце первого тайма.
      Момент на 38-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) после видеопросмотра

      Решение комиссии: судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) после просмотра монитора

      Голосование: единогласно

      Мотивировка: нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Хуана Касереса против нападающего «Локомотива» Александра Руденко не было, несмотря на контакт руками со спиной соперника. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока продолжить движение, а его падение не было следствием данного воздействия.

      ВАР ошибочно подготовил ракурс, который продемонстрировал судье. Он не использовал наилучший повтор, который бы позволил правильно оценить интенсивность и силу воздействия защитника на нападающего.
      Futurista
      Futurista ответ Red blu (раскрыть)
      18 октября в 18:23
      Напомню, что между 1 и 5 местами сейчас всего 5 очков...где ЦСКА окажется после пары туров одному футбольному Богу известно)...вы же не футбольный Бог не так ли?)...
      Red blu
      Red blu ответ Termez Zidan (раскрыть)
      18 октября в 18:19, ред.
      Очень сильно сомневаюсь. Вы в очереди на призовые места шестые, там всего три места.
