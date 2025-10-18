Постекоглу установил антирекорд по самому быстрому увольнению из клуба АПЛ

Австралийский тренер Анге Постекоглу, уволенный сегодня из «Ноттингем Форест», установил антирекорд АПЛ. Постекоглу стал тренером, который продержался у руля клуба Премьер-Лиги наименьшее число дней.
Постекоглу был уволен спустя 39 дней после назначения. Предыдущий антирекорд был установлен Лесом Ридом - в 2006 году его уволили из «Чарльтона» спустя 40 дней.
Также Постекоглу делит антирекорд с Франком де Буром по наименьшему числу матчей у руля клуба АПЛ в качестве постоянного тренера. Как и голландец в «Кристал Пэлас», Постекоглу успел провести с «Форест» лишь 4 матча в АПЛ.