 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Постекоглу установил антирекорд по самому быстрому увольнению из клуба АПЛ

18 октября 2025, 18:41

Австралийский тренер Анге Постекоглу, уволенный сегодня из «Ноттингем Форест», установил антирекорд АПЛ. Постекоглу стал тренером, который продержался у руля клуба Премьер-Лиги наименьшее число дней.

Постекоглу был уволен спустя 39 дней после назначения. Предыдущий антирекорд был установлен Лесом Ридом - в 2006 году его уволили из «Чарльтона» спустя 40 дней.

Также Постекоглу делит антирекорд с Франком де Буром по наименьшему числу матчей у руля клуба АПЛ в качестве постоянного тренера. Как и голландец в «Кристал Пэлас», Постекоглу успел провести с «Форест» лишь 4 матча в АПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
15 октября
Роналду установил рекорд по числу голов в матчах квалификации ЧМ
14 октября
Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов
12 октября
ОфициальноНа матче Россия — Иран установлен рекорд посещаемости «Волгоград-Арены»
10 октября
Черчесов установил рекорд «Ахмата»
27 сентября
Месси установил уникальное достижение для МЛС
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Землянин
Землянин
20 октября в 09:11
В Торпедо чудеса куда интересней крутятся 👻
youtomee
youtomee
18 октября в 20:19
Странное было назначение изначально. Что они от него ждали, если он в прошлом сезоне занял 17 место? А вообще Ноттингем Форест 14ки, что уволили Нуну Эшпириту Санту. Пусть расхлебывают теперь...
Варвар7
Варвар7
18 октября в 20:10
"Спринтер " Анге...)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
18 октября в 19:04
))
Ник63
Ник63
18 октября в 19:01
Не сравнить с Торпедо 🤣🤣🤣
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 18:58
Каждый человек в чем-нибудь может стать рекордсменом или уже стал.
Lewa2708
Lewa2708
18 октября в 18:56
там ещё владелец хорош тоже, ну я думаю Анге без работы в конце концов не останется, я бы на его месте взял паузу до лета и следил за событиями
112910415
112910415
18 октября в 18:50
Силён, однако!
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 18:43
Не стали ждать второй сезон, чтоб трофей выиграть))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 