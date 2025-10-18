Постекоглу установил антирекорд по самому быстрому увольнению из клуба АПЛ

1760802119

Австралийский тренер , уволенный сегодня из «Ноттингем Форест», установил антирекорд АПЛ . Постекоглу стал тренером, который продержался у руля клуба Премьер-Лиги наименьшее число дней.

Постекоглу был уволен спустя 39 дней после назначения. Предыдущий антирекорд был установлен Лесом Ридом - в 2006 году его уволили из «Чарльтона» спустя 40 дней.