«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ПСЖ » – «Страсбур», который состоится 17 октября 2025 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » ослаблен травмами, но добивается результатов и остается лидером Лиги 1. Тем не менее, клуб не имеет большого преимущества перед конкурентами, и любая потеря очков может привести к потере лидерства. Одним из этих конкурентов является «Страсбур», который попробует удивить парижан на их же поле и забрать очки у чемпиона Франции.

5 октября « ПСЖ » сыграл вничью с «Лиллем» в чемпионате Франции (1:1), а первого числа обыграл в Лиге чемпионов «Барселону» (2:1) на выезде

«Страсбур»

«Страсбур» является очень способной командой и нет ничего удивительного в текущем третьем месте клуба в таблице Лиги 1. В активе гостей 15 баллов и всего один пункт отделяет их от подопечных Луиса Энрике. Добиться победы в Париже может далеко не каждый, но хотя бы увезти из столицы Франции один пункт у «Страсбура» вполне может получиться при удачном стечении обстоятельств.

5 октября «Страсбур» разгромил на своем поле «Анже» (5:0), а 2 числа в Лиге конференций на выезде выиграл у словацкого «Слована» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « ПСЖ » – 1.37

» – 1.37 Ничья – 5.5

Победит «Страсбур» — 8.5

Статистика

«Страсбур» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл девять из десяти поединков на своем поле

» выиграл девять из десяти поединков на своем поле Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.72. Большинство матчей этих клубов завершается обменом мячами и в этот раз наверняка история повторится.