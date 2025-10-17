«ПСЖ» – «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Страсбур», который состоится 17 октября 2025 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» ослаблен травмами, но добивается результатов и остается лидером Лиги 1. Тем не менее, клуб не имеет большого преимущества перед конкурентами, и любая потеря очков может привести к потере лидерства. Одним из этих конкурентов является «Страсбур», который попробует удивить парижан на их же поле и забрать очки у чемпиона Франции.
5 октября «ПСЖ» сыграл вничью с «Лиллем» в чемпионате Франции (1:1), а первого числа обыграл в Лиге чемпионов «Барселону» (2:1) на выезде
«Страсбур»
«Страсбур» является очень способной командой и нет ничего удивительного в текущем третьем месте клуба в таблице Лиги 1. В активе гостей 15 баллов и всего один пункт отделяет их от подопечных Луиса Энрике. Добиться победы в Париже может далеко не каждый, но хотя бы увезти из столицы Франции один пункт у «Страсбура» вполне может получиться при удачном стечении обстоятельств.
5 октября «Страсбур» разгромил на своем поле «Анже» (5:0), а 2 числа в Лиге конференций на выезде выиграл у словацкого «Слована» (2:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «ПСЖ» – 1.37
- Ничья – 5.5
- Победит «Страсбур» — 8.5
Статистика
- «Страсбур» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл девять из десяти поединков на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.72. Большинство матчей этих клубов завершается обменом мячами и в этот раз наверняка история повторится.