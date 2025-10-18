«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760816026

вчера, 22:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», который состоится 19 октября 2025 года.

«Тоттенхэм»

Сразу видно, что руководство и сами футболисты сделали серьезные выводы о прошлом сезоне АПЛ и теперь лондонский клуб идет в группе лидеров. На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место с 14 баллами в активе и отстает на один балл, но имеет на одну сыгранную игру меньше, поэтому победа гарантированно поднимет команду повыше, чего хозяева и будут добиваться.

4 октября «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Лидс» (2:1), а 30 числа в Лиге чемпионов была выездная ничья с «Буде/Глимт» (2:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» провалила старт сезона, однако идет уверенно в последних поединках и понемногу выравнивает свое положение. Команда из Бирмингема занимает 13 место с девятью очками и на пять пунктов отстает от нынешнего соперника. Матч будет сложным, поэтому наверняка гости будут рады любому результату, кроме поражения, которое также вполне может произойти.

5 октября «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Бернли» (2:1), а второго числа обыграла на выезде «Фейеноорд» в Лиге Европы (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Тоттенхэм» – 2.05

Ничья – 3.55

Победит «Астон Вилла» — 3.55

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл лишь одну из десяти игр за последнее время во всех турнирах

«Астон Вила» выиграла лишь три матча из десяти последних на выезде в основное время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что клубы не будут изменять статистике личных встреч и снова обменяются забитыми мячами.