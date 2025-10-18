 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу

Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
19 октября в 23:38, ред.
Как то выиграл ЛЕ. Но в чемпионате полный провал, что в одном клубе, что в другом.
В кубках тоже до финала бывают середняки доходят и выигрывают, как Пэлас. Специфичный турнир. Ну и как Ньюкасл в кубке лиги.
DXTK
DXTK
19 октября в 21:06
Хотя если вспоминать последний вылет Форест из АПЛ.........в 99 году......так там даже такой опытный тренер как Рона Аткинсон не справился........если команда летит стремглав в низшую лигу ее уже ничего не спасет видимо Форест будет ждать тот же сценарий.......опять

PS Подобное уже было Ипсвич в 2001 году вышел в кубок Уефа заняв 5 место....а в следующем сезоне вылетел из АПЛ........ так что Форест могут повторить их судьбу......
Брулин
Брулин ответ sv_1969 (раскрыть)
18 октября в 19:01
Там и владелец «униКАЛьный»
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
18 октября в 18:36
хуже.
НФ уволил творца той крепкой команды, португальского тренера Нуну Эшпириту Санту.
теперь расплата.
lobsterdam
lobsterdam
18 октября в 18:25
Шон Дайч на старте ждет назначения
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 18:16
После довольно успешного сезона Ноттингем Форест зачем-то устроил распродажу игроков. Неужели это было так необходимо? Те, кто пришёл на замену, просто не выдержали возросшего давления, что немедленно отразилось на результатах. Простая замена тренера может не помочь. Считаю, команда должна быть усилена новыми исполнителями. Зимнее трансферное окно уже скоро откроется, новому тренеру предстоит работа по подготовке предложений. Впрочем, может в клубе этим занимаются другие специалисты.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
18 октября в 18:08
И вот спрашивается, надо было с Нуну скандалить?
Варвар7
Варвар7
18 октября в 17:44
"Лес рубят" - Анге "вылетает"...)))
Lewa2708
Lewa2708
18 октября в 17:16, ред.
Всё, его глава в АПЛ закрыта
Рубен некст
Karkaz
Karkaz
18 октября в 17:07
Кто там рассказывал, что не правильно с ним обошлись, уволили из Тоттенхэма?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 