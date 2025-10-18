«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу

«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера Анге Постекоглу. Австралиец был уволен после поражения 0:3 от «Челси».
Под руководством Постекоглу «Ноттингем» провел 8 матчей, в которых проиграл 6 раз и дважды сыграл вничью.
В кубках тоже до финала бывают середняки доходят и выигрывают, как Пэлас. Специфичный турнир. Ну и как Ньюкасл в кубке лиги.
PS Подобное уже было Ипсвич в 2001 году вышел в кубок Уефа заняв 5 место....а в следующем сезоне вылетел из АПЛ........ так что Форест могут повторить их судьбу......
НФ уволил творца той крепкой команды, португальского тренера Нуну Эшпириту Санту.
теперь расплата.
Рубен некст
