«Ноттингем Форест» уволил Постекоглу

18 октября 2025, 17:05

«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера . Австралиец был уволен после поражения 0:3 от «Челси».

Под руководством Постекоглу «Ноттингем» провел 8 матчей, в которых проиграл 6 раз и дважды сыграл вничью.