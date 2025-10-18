«Барселона» в компенсированное время добыла победу над «Жироной»

1760804126

18 октября 2025, 19:15

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Жирона». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Педри (13') и Рональд Араухо (90+3'). За гостей забил Витсель (20').

По итогам встречи «Барселона» имеет 22 очка, у гостей — 6 очков. Каталонцы вышли на 1-е место, но завтра их может опередить «Реал», если выиграет у «Хетафе».

В следующем матче «Барселона» сыграет 26 октября, соперником будет «Реал». «Жирона» проведет следующий матч 25 октября (соперник — «Реал Овьедо»).