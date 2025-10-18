 
 
 
«Барселона» в компенсированное время добыла победу над «Жироной»

18 октября 2025, 19:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Жирона». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Педри (13') и Рональд Араухо (90+3'). За гостей забил Витсель (20').

По итогам встречи «Барселона» имеет 22 очка, у гостей — 6 очков. Каталонцы вышли на 1-е место, но завтра их может опередить «Реал», если выиграет у «Хетафе».

В следующем матче «Барселона» сыграет 26 октября, соперником будет «Реал». «Жирона» проведет следующий матч 25 октября (соперник — «Реал Овьедо»).

Niagara
Niagara
19 октября в 07:46
мы победили, позорно играя
Брулин
Брулин
18 октября в 21:29
Там в концовке после гола Араухо жест у Ханси поинтереснее был))
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
18 октября в 21:06
Реакция порадовала, но дискву может надолго схватить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 20:52
реакция Флика после гола Араухо )))
так Хиль Мансано сын дворняги.
Alex_67
Alex_67
18 октября в 20:50
Мне кажется, что сегодня Барселона победы не заслуживала. Но табло вещь беспристрастная.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
18 октября в 20:47
...самое удивительное на последних секундах,жироновские так и рухнули без сил как только мяч оказался в сетке......!
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ Bombon (раскрыть)
18 октября в 20:39
Лучше всего провести работу с Кунде и дать указание держать позицию. Да и напомнить, чтобы не забывал, что он правый защитник. Гарсия в этом сезоне, играя правым защитником, был одним из лучших по оценке за матч.
Bombon
Bombon ответ Freedom-Desire (раскрыть)
18 октября в 20:20
Мартина лучше всего использовать на лавке. Там от него вреда меньше. Араухо. У него великолепные данные, но футбольного интеллекта нет вообще. Раньше хоть скорость была, сейчас и ее нет. А по Гарсии. Он этот сезон начинал правым защитником. И в обороне смотрелся слабо. От него легко убегали. Вернулся Кунде, лучше не стало. И Кунде сам говорил, что не очень любит играть на фланге. Если смотреть на вещи реально, то это не вина Гарсии или Кунде, что их суют на фланг. Это вопросы к Лапорте и Деку. Кроме пустых разговоров и бурных мечтаний о покупке Холланда от них никакого толку.
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ Bombon (раскрыть)
18 октября в 20:20
Кстати, если посмотреть статистику Гарсии, он смотрится куда более продуктивнее Кунде на фланге. У него мячей забитых гораздо больше француза. Взять те же мячи Интеру и Реалу в прошлом сезоне.
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ Bombon (раскрыть)
18 октября в 20:09
Дело в том, что Кунде почему-то держится ближе к центру поля. Сегодня через его фланг было много обострений со стороны Жироны, потому что он не успевал вернуться со средней линии на фланг. Хорошо, что страховал Касадо. Кунде с такой игрой больше похож на правого полузащитника, в атаке что-то может, в защите никакой. Но атака может разобраться и без Кунде, поэтому страховщик в защитной линии в лице Гарсии более надёжен. Да даже Араухо может справа сыграть. В центре на худой конец можно и Мартина использовать с его ростом.
Bombon
Bombon ответ Freedom-Desire (раскрыть)
18 октября в 19:53, ред.
Ямалю с Кунде удобней. Кунде хоть игроков за собой в атаке уводит, давая пространство Ямалю. Гарсия в атаке вообще никакой. Нужен хоть один профильный правый защитник. Но толковых дешево никто не отдаст. Свободных агентов тоже не предвидится. В академии, скорее всего, тоже перспективных нет. Остается Кунде. Да даже если и ставить Гарсию, то некого ставить в центр защиты. Араухо там нулевой, Кубарси хорошо смотрелся с Мартинесом, сейчас сдал. Кристенсен на чемоданах.
Bombon
Bombon ответ Nenash (раскрыть)
18 октября в 19:49
Лучше бы Араухо в защите божил. А то из рослых ЦЗ только Кристенсен, который летом, скорее всего, уйдет.
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ Bombon (раскрыть)
18 октября в 19:47
Гарсия на правом фланге смотрелся куда более продуктивнее Кунде, хоть и без скорости. Но зачем нужна скорость, если не отрабатываешь после ошибок.
Bombon
Bombon ответ Freedom-Desire (раскрыть)
18 октября в 19:38
Кунде... А чего ему выводы делать? Все равно на правом фланге играть некому. Гарсия там еще хуже смотрится. А больше никого и нет. Физика у команды на нуле, скамейки нормальной нет. Какая уж тут лучшая команда в мире. Врядли вообще что-то светит в этом сезоне. И в следующем тоже. Усиления все равно не будет. Денег-то нет.
Lobo77
Lobo77
18 октября в 19:37, ред.
Высокая "Линия Флика" мягко говоря небезупречна.
Жирона просто пощадила Барсу. Ну и в принципе счет конечно не по игре.
А Реалу нефиг рассчитывать на соперников Барсы.
Соответствие квалитету лучшего клуба в Европе добывается самостоятельно, в том числе отсутствием пижонской вальяжности и расслабленности.
Что греха таить, кроме редчайших долботрясов в центре обороны это второй главный грех сливочных.
Nenash
Nenash
18 октября в 19:31
Барса не готова к сезону. Физика на нуле. Один Педри творит, да и он играет через усталость.. Ямаль пока не в тонусе. Рафинья, видать, будет такой же. Один Араухо "божит" в нападении.. 🤭.. На Бернабеу будет тяжело.. ☝️
particular
particular
18 октября в 19:31
Добытое и вырванное приятней вымученного и упущенного... С Победой!
Agamaga005
Agamaga005
18 октября в 19:30, ред.
Ух эмоции в конце... Победой доволен, первым местом тоже, но игрой вообще нет. Барселона не вышла на прошлогодний уровень, много травм, команда не в состоянии держать высокий темп отдавая точные, обостряющие передачи. С Мадридом такое не прокатит.

Скоростью отличается один лишь Рэшфорд, остальные...
shlomo2
shlomo2
18 октября в 19:27
Казалось, что неминуема потеря очков у Барсы, а апофеозом бессилия стало удаления Ханси Флика, но чемпионы Испании проявили характер и уже не в первый раз в сезоне дожали соперника в компенсированное время.... Жирону по-человечески жаль, но надо было реализовывать свои моменты.
Freedom-Desire
Freedom-Desire
18 октября в 19:24
Еле-еле душа в теле. Конечно, команда прибавит по ходу сезона, но над действиями отдельных игроков Флику нужно задуматься. Уже в который раз не перестану повторять, что Кунде - недоразумение, а не игрок. И уж тем более не крайний защитник. Столько ошибок как в защитных, так и в атакующих действиях. Причем это единственный игрок, который не делает выводов из своих ошибок. Зону который раз не держит, ошибается в передачах перед своей штрафной - и не сильно спешит исправлять ошибки. Педри (одиннадцатый в рейтинге Золотого мяча) - умничка, гений. Ямаль пока лямаль. Рэшфорд, Касадо, Фермин, Гарсия - трудяги. Надеюсь на скорейшее выздоровление ключевых игроков и возвращение статуса лучшей команды мира.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
18 октября в 19:21
Капец какая трудовая победа, можно сказать даже вымученная. Но самое главное 3 очка.
Барсу в этом сезоне конечно лихорадит , плюс еще эти травмы, отсутствие Иньиго Мартинеса тоже жестко сказывается.
Ну и конечно высокая линия обороны тоже уже не работает.
В класико конечно даже и не знаешь, чего ждать , но верим в положительный результат!
Удачи Барсе
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 19:19
Жирона - чемпик!)))
