36-летний Витсель забил «Барселоне» ударом через себя

Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель забил за «Жирону» красивый гол в матче 9-го тура Ла Лиги против «Барселоны».
На 20-й минуте 36-летний бельгиец сравнял счет, отправив мяч в сетку ударом через себя. После гола Витселя счет стал 1:1 — каталонцы повели после мяча Педри на 13-й минуте.
- Сколько у него сейчас собакенов?
Когда играл в Зените было 12!)
Интересный факт, когда обладатель пышной шевелюры сильно начинал тосковать, по своим любимцам, посылал за ними свой САМОЛЁТ и они прилетали к нему в Питер погостить...))))
Подходите за автографами...Аксель раздаёт их бесплатно)...
Такой гол надо будет посмотреть))
