36-летний Витсель забил «Барселоне» ударом через себя

18 октября 2025, 18:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель забил за «Жирону» красивый гол в матче 9-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

На 20-й минуте 36-летний бельгиец сравнял счет, отправив мяч в сетку ударом через себя. После гола Витселя счет стал 1:1 — каталонцы повели после мяча Педри на 13-й минуте.

ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 октября в 09:05
По скринам прям четко понятно все
Sergo81
Sergo81
18 октября в 21:36
Так себе удар. Он Гибралтару ножницами такой голешник положил, не чета этому. Ценителям красоты советую посмотреть.
Шуня771
Шуня771
18 октября в 20:23
А у меня вопрос один:
- Сколько у него сейчас собакенов?
Когда играл в Зените было 12!)
Интересный факт, когда обладатель пышной шевелюры сильно начинал тосковать, по своим любимцам, посылал за ними свой САМОЛЁТ и они прилетали к нему в Питер погостить...))))
Agamaga005
Agamaga005
18 октября в 19:38
Не зря же говорят: палка раз в год стреляет.
ng6p5pgxe68d
ng6p5pgxe68d
18 октября в 19:34
Не зря в Зените отрабатывал этот номер (хотел спартак удивить).
Брулин
Брулин
18 октября в 19:08
Этот шедевр надо смотреть на видео - особено впечатлило, как выглядит с камеры из-за ворот :)
Alex_67
Alex_67
18 октября в 18:50
Какого игрока воспитали в Питере?
Futurista
Futurista
18 октября в 18:48, ред.
Дедушка Аксель сделал красиво)...сопливым Ямалям недоступно)...
Подходите за автографами...Аксель раздаёт их бесплатно)...
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 18:35
Набрался опыта в зените))))
Такой гол надо будет посмотреть))
Гость
