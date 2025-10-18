36-летний Витсель забил «Барселоне» ударом через себя

1760801690

18 октября 2025, 18:34

Бывший хавбек «Зенита» забил за «Жирону» красивый гол в матче 9-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

На 20-й минуте 36-летний бельгиец сравнял счет, отправив мяч в сетку ударом через себя. После гола Витселя счет стал 1:1 — каталонцы повели после мяча Педри на 13-й минуте.