Сакич рассказал о знакомстве с новым гендиректором «Спартака» Некрасовым

18 октября 2025, 18:30

Члены тренерского штаба московского футбольного клуба «Спартак» познакомились с новым генеральным директором Сергеем Некрасовым, он заходил в раздевалку команды после матча чемпионата страны с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил тренер «Спартака» .

6 октября Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». 18 октября «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Естественно, мы познакомились с Сергеем Некрасовым. Он также познакомился с командой, — сказал Сакич. — После игры зашел в раздевалку, общение тоже было».