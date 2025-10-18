 
 
 
Сакич рассказал о знакомстве с новым гендиректором «Спартака» Некрасовым

18 октября 2025, 18:30

Члены тренерского штаба московского футбольного клуба «Спартак» познакомились с новым генеральным директором Сергеем Некрасовым, он заходил в раздевалку команды после матча чемпионата страны с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил тренер «Спартака» Ненад Сакич.

6 октября Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». 18 октября «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

«Естественно, мы познакомились с Сергеем Некрасовым. Он также познакомился с командой, — сказал Сакич. — После игры зашел в раздевалку, общение тоже было».

