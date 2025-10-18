Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»

1760795141

Получивший травму голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА пожелал армейцам хорошей игры и победы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Локомотива». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Давайте все вместе пожелаем нашей, моей любимой команде, ЦСКА , сегодня победы. Хорошей игры. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной ребят», — сказал Акинфеев.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября голкипер пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».