Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»

Получивший травму голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал армейцам хорошей игры и победы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Давайте все вместе пожелаем нашей, моей любимой команде, ЦСКА, сегодня победы. Хорошей игры. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной ребят», — сказал Акинфеев.
Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября голкипер пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».
Матч «Локомотива» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.
Тороп надёжно проводил игры за Кубок. Да, и защитники "армейцев" уверенно себя чувствуют, надеюсь, что не будут дрожать коленки из-за отсутствия Акинфеева, а наоборот, будут очень ответственно и строго, относится к своим обязанностям не допуская нелепых промахов. Надеюсь на интересную, захватывающую борьбу в сегодняшней игре между Локомотивом и ЦСКА.
