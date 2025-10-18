 
 
 
Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»

18 октября 2025, 16:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Получивший травму голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал армейцам хорошей игры и победы в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Давайте все вместе пожелаем нашей, моей любимой команде, ЦСКА, сегодня победы. Хорошей игры. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной ребят», — сказал Акинфеев.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. 16 октября голкипер пропустил тренировку команды перед матчем с «Локомотивом».

Матч «Локомотива» и ЦСКА пройдет в субботу на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Vilar (раскрыть)
18 октября в 18:42
Надеюсь, что Влад не подкачает. В матче с мясными, когда вышел на замену, выглядел несколько не в своей тарелке.
Vilar
Vilar
18 октября в 17:50
Не думаю, что отсутствие Акинфеева сильно скажется на игре ЦСКА.
Тороп надёжно проводил игры за Кубок. Да, и защитники "армейцев" уверенно себя чувствуют, надеюсь, что не будут дрожать коленки из-за отсутствия Акинфеева, а наоборот, будут очень ответственно и строго, относится к своим обязанностям не допуская нелепых промахов. Надеюсь на интересную, захватывающую борьбу в сегодняшней игре между Локомотивом и ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 17:35
Как будто он мог пожелать чего-то другого. Ну не удивил совсем...
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
18 октября в 17:30
....момент архи истины для сменьщика Акинфеева! Не буду гадать кого поставят, но если совершит чудо,да ещё и победу, Я сниму шляпу и поцелую руку супруге, она у меня за Армию....!!!
cg2btw4da8tr
cg2btw4da8tr
18 октября в 17:21
Странно как-то, а кому бы он еще пожелал победы, он же не враг своему здоровью.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 октября в 17:07
Иначе и не могло быть .
Игорю здоровья, ЦСКА удачи.
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 17:00
Присоединяюсь к этим словам)))
