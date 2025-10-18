 
 
 
Сакич надеется, что травма защитника «Спартака» Бабича окажется несерьезной

18 октября 2025, 17:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич надеется, что травма защитника команды Срджана Бабича окажется несерьезной. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Бабич был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

«Хотелось поблагодарить ребят, они показали характер, то, что просили, после удаления команда провела 70 минут в меньшинстве, — сказал Сакич. — Ребята бились до конца. Отдельно поблагодарю болельщиков, которые гнали вперед. Матч завершился вничью, думаю, что результат заслуженный. В этой игре с самого начала пошло все не так, как нужно — травма, удаление, все непросто, но ребята показали характер».

«Сейчас сказать не могу что-то по Бабичу. Ждем информации от медицинского штаба. Я надеюсь, а также желаю, чтобы все обошлось», — добавил Сакич.

29-летний Бабич провел в текущем сезоне 13 матчей в составе «Спартака».

Bad Listener
Bad Listener
18 октября в 18:42, ред.
А я почему то вспомнил когда увидел как корчился Бабич что прошлой осенью в дружной попытке спасти задницу борова он играл травмированный на уколах. Будем надеяться конечно что те события с этим никак не связаны. Но то что политика Борова свою задницу прикрыть любой ценой может сказаться на здоровье и даже карьере кого то из игроков вполне вписывается в его психологический портрет. Ещё припоминаю что на уколах же выходил играть его любимчик Маркиньос.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
18 октября в 18:35
Здоровья игроку!
