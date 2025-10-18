Сакич надеется, что травма защитника «Спартака» Бабича окажется несерьезной

1760799317

Тренер московского «Спартака» надеется, что травма защитника команды окажется несерьезной. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Бабич был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

«Хотелось поблагодарить ребят, они показали характер, то, что просили, после удаления команда провела 70 минут в меньшинстве, — сказал Сакич. — Ребята бились до конца. Отдельно поблагодарю болельщиков, которые гнали вперед. Матч завершился вничью, думаю, что результат заслуженный. В этой игре с самого начала пошло все не так, как нужно — травма, удаление, все непросто, но ребята показали характер».

«Сейчас сказать не могу что-то по Бабичу. Ждем информации от медицинского штаба. Я надеюсь, а также желаю, чтобы все обошлось», — добавил Сакич.

29-летний Бабич провел в текущем сезоне 13 матчей в составе «Спартака».