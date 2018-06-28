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Обрадович: «У сборной Сербии светлое будущее»

сегодня, 09:04

Помощник главного тренера сборной Сербии Милан Обрадович заявил, что национальная команда может гордиться своим выступлением на чемпионате мира по футболу в России.

«Прежде всего, я горжусь тем, как мы выступили во всех трех матчах. На таком сложном турнире, конечно, надо использовать свои моменты, но мы не смогли. Я горжусь командой, горжусь нашими молодыми игроками, горжусь нашей самоотдачей. Мы доказали, что любим и хотим играть в футбол, несмотря на то, с кем играем, у нас большое светлое будущее».

Сборная Сербии, выступавшая в группе Е, обыграла костариканцев (1:0), уступила швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). Команда заняла третье место в квартете и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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Все комментарии
gremaldino
gremaldino
сегодня в 14:42
Удачи сербам !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:04
Играли хорошо, но подводит реализация моментов.......как впрочем и многие другие сборные.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:01
Сербы хорошо играли мне понравилось
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:23
Не знаю, чем там можно гордиться... Проиграли албанцам по делу, проиграли бразильцем вообще катастрофически, потому что никакой мысли не было, кроме как навесить на Митровича. Еще и обнаружилось, что распиаренные Савич и Льяич - два пассажира. Судя по всему, нужно многое менять, и начинать с тренера.
Медив
Медив
сегодня в 09:56
Ахах, да там половине основы в районе тридцатника, перспективные блин:) Хотя те же хорваты еще более старперистые, это да
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 09:50
лучше некуда
berda2003
berda2003
сегодня в 09:33
так радуется, вроде ЧМ каждый год...
ndedov
ndedov
сегодня в 09:20
Успехов вам Сербы!!!
drug01
drug01
сегодня в 09:08
Удачных игр!
Заброда
Заброда
сегодня в 09:04
Успеха сборной Сербии!
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