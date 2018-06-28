Обрадович: «У сборной Сербии светлое будущее»

Помощник главного тренера сборной Сербии Милан Обрадович заявил, что национальная команда может гордиться своим выступлением на чемпионате мира по футболу в России.



«Прежде всего, я горжусь тем, как мы выступили во всех трех матчах. На таком сложном турнире, конечно, надо использовать свои моменты, но мы не смогли. Я горжусь командой, горжусь нашими молодыми игроками, горжусь нашей самоотдачей. Мы доказали, что любим и хотим играть в футбол, несмотря на то, с кем играем, у нас большое светлое будущее».



Сборная Сербии, выступавшая в группе Е, обыграла костариканцев (1:0), уступила швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). Команда заняла третье место в квартете и не смогла выйти в плей-офф турнира.