Сборная Германии выступила с обращением к болельщикам

Официальный Твиттер сборной Германии опубликовал обращение к болельщикам. Напомним, что накануне команда уступила сборной Южной Кореи (0:2) и покинула ЧМ-2018.

«Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы так много запланировали. Как бы горько это ни звучало, но мы заслужили вылет. Ваша поддержка была великолепной. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте также бывают поражения, их нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом из группы и Корею со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!»