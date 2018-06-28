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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша33.152.74
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.93.711.78
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.633.36
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.293.741.87

Сборная Германии выступила с обращением к болельщикам

сегодня, 09:32

Официальный Твиттер сборной Германии опубликовал обращение к болельщикам. Напомним, что накануне команда уступила сборной Южной Кореи (0:2) и покинула ЧМ-2018.

«Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, мы так много запланировали. Как бы горько это ни звучало, но мы заслужили вылет. Ваша поддержка была великолепной. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте также бывают поражения, их нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом из группы и Корею со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!»

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Барсенастенька
сегодня в 16:39
Барсенастенька:
Опровергнут,кем?)))) Господи,как мне тебя жаль
Себя лучше пожалей)) И почитай ещё что-нибудь, кроме Резуна, тогда и узнаешь кто, что, как и когда опроверг, а то так и будешь позориться))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:35
Ragnar_Lodbrok:
Скоро Аргентинка отправится домой
Как ты Димасся ?..АХа-ха)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:32
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил lobstersss
сегодня в 16:30
Скоро Аргентинка отправится домой
Знатог
Знатог
сегодня в 16:27
Теперь по теме: Сборной Германии часто просто везло, что они проходили дальше. Даже если играли не лучше соперника. Несколько раз выигрывали по пенальти или за счёт результатов других соперников. Помню 1982 год. ФРГ выиграла у Испании 2:1, потом с играли Англия-Испания. Англичанам оставалось выиграть у Испании 2:0 и они выходили в полуфинал. И немцы уже ничего не могли сделать. Англичане атаковали почти весь матч, но испанцы хорошо защищались, хотя сами потеряли все шансы на выход. Фактически испанцы боролись за сборную ФРГ. И испанцы вывели ФРГ в полуфинал. А вот теперь не повезло. Не может везти бесконечно.
Знатог
Знатог ответил Next18
сегодня в 16:17
Next18:
А скажите, пожалуйста, Русь со стольным градом Киевом (или Киевская Русь) - это тоже Россия? Вопрос еще кто куда и к кому присоединялся. И чего это Вы за отправную точку истории Украины берете 1654 год? Ну да, так удобно развивать свою теорию. Никто не входил ни в чей состав. СССР-это был союз республик и Россия в нем была одной из республик. А Переяславский договор 1654 года-союзом Украины и России. Такие конъюнктурные союзы в те времена Украина заключала не один, с разными государствами. Но Россия понимает союз как поглощение другого государства. Вот и вы туда же.
Да, фактически это было поглощение, или мягко говоря, приём в Россию. Кто руководил этим союзом? Московский царь. А не совет директоров, которые сидели в Киеве, Тбилиси, Ереване и т.д. Украина тоже присоединяла территории: крым, донбасс, львовская область. И это всё называлось Украина. Почему не какой-нибудь "Союз Республик Украины" (41)?
Triem
Triem
сегодня в 16:05
В общем тут и комментировать нечего.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Next18
сегодня в 15:58
Next18:
А скажите, пожалуйста, Русь со стольным градом Киевом (или Киевская Русь) - это тоже Россия? Вопрос еще кто куда и к кому присоединялся. И чего это Вы за отправную точку истории Украины берете 1654 год? Ну да, так удобно развивать свою теорию. Никто не входил ни в чей состав. СССР-это был союз республик и Россия в нем была одной из республик. А Переяславский договор 1654 года-союзом Украины и России. Такие конъюнктурные союзы в те времена Украина заключала не один, с разными государствами. Но Россия понимает союз как поглощение другого государства. Вот и вы туда же.
Железный у тебя аргумент = но все господа в правительствах давно об--ли..
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Барсенастенька
сегодня в 15:57
Барсенастенька:
Эта кто?
которая ВрогНар ЛогБрок, помню в 8-9 веке ее кинули в чан со змеями на территории Англии..
Барсенастенька
Барсенастенька ответил BARCDJIN
сегодня в 15:56
Эта кто?
Барсенастенька
Барсенастенька ответил Next18
сегодня в 15:52
У них имперские амбиции,это в генах уже сидит,никак не могут понять что Россия это всего лишь ВВП между Гондурасом и Замбией
Барсенастенька
Барсенастенька
сегодня в 15:51
Вот это бомбануло тут у ватников)))
Next18
Next18 ответил Знатог
сегодня в 15:50
Знатог:
Они входили в состав России. Это были части России. Например, Украина в 1654 году присоединилась к России, а не к Советскому Союзу. Так же и другие. Потом они отделились. Россия в 1922 году сменила название на СССР. В 1991 обратно. Но государство осталось то же. Если Крым отделился от Украины, это уже не Украина, а другое государство?
А скажите, пожалуйста, Русь со стольным градом Киевом (или Киевская Русь) - это тоже Россия? Вопрос еще кто куда и к кому присоединялся. И чего это Вы за отправную точку истории Украины берете 1654 год? Ну да, так удобно развивать свою теорию. Никто не входил ни в чей состав. СССР-это был союз республик и Россия в нем была одной из республик. А Переяславский договор 1654 года-союзом Украины и России. Такие конъюнктурные союзы в те времена Украина заключала не один, с разными государствами. Но Россия понимает союз как поглощение другого государства. Вот и вы туда же.
cska.78
cska.78
сегодня в 15:49
Ну провалились, бывает, немцы своих болел достаточно регулярно радуют!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:49
Моя димочка с Оренбурха теперь хоть покинет сайт от позора..АХ-ха)
bars64
bars64 ответил Adolf33
сегодня в 15:40
Adolf33:
Да, Василий! Грустно, но ничего. Были и раньше времена тяжелые..., но ничего - пережили. Верю, что сборная восстановится и нас будет радовать еще не один сезон!
Я и не сомневаюсь в этом. Тем более, у них теперь дополнительный стимул, смыть это пятно как можно раньше.
feris1
feris1
сегодня в 15:33
Никто не ожидал такого позора от сборной Германии.
Adolf33
Adolf33 ответил bars64
сегодня в 15:22
bars64:
Поражение признаем. Но это позор, никуда от этого не денешься.
Да, Василий! Грустно, но ничего. Были и раньше времена тяжелые..., но ничего - пережили. Верю, что сборная восстановится и нас будет радовать еще не один сезон!
bars64
bars64
сегодня в 15:17
Поражение признаем. Но это позор, никуда от этого не денешься.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:16
Слабое оправдание...
Glodor
Glodor
сегодня в 15:13
Болельщикам от этого обращения ни жарко, ни холодно.
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 15:07
Этот позор сможете смыть только победой на ЧЕ-2020
Знатог
Знатог ответил Next18
сегодня в 15:06
Next18:
Может Россия и Грузия, Россия и Украина, Россия и Латвия и т.д., тоже одно и тоже?))) А Италия и Римская Империя тоже? У Вас какой-то не совсем понятный юмор))))
Они входили в состав России. Это были части России. Например, Украина в 1654 году присоединилась к России, а не к Советскому Союзу. Так же и другие. Потом они отделились. Россия в 1922 году сменила название на СССР. В 1991 обратно. Но государство осталось то же.
Если Крым отделился от Украины, это уже не Украина, а другое государство?
mondial18
mondial18
сегодня в 14:57
поздно
Next18
Next18 ответил Знатог
сегодня в 14:50
Знатог:
Россия и СССР это одно и тоже.
Может Россия и Грузия, Россия и Украина, Россия и Латвия и т.д., тоже одно и тоже?))) А Италия и Римская Империя тоже? У Вас какой-то не совсем понятный юмор))))
Знатог
Знатог ответил Next18
сегодня в 14:43
Next18:
Какую на фиг Россию? Тогда под брендом СССР народы жили)
Россия и СССР это одно и тоже.
60spartak na cska
60spartak na cska
сегодня в 14:40
у всех бывают провалы!вот и у германии он наступил!
hohoл
hohoл ответил Барсенастенька
сегодня в 14:39
Барсенастенька:
На Украине как учат не знаю, я в Кембридже училась и знаешь не только первый канал смотрела в жизни,мой мир гораздо больше ,чем твой мирок
А на России, все учащиеся в Кембридже сидят на сокере и пишут сказки?
Next18
Next18 ответил sparxx2
сегодня в 14:36
sparxx2:
Ух ты... как забавно становится !!!! 12 летняя школьница ща нам о Сталинских лагерях вещять будет !!!
А Вы там сидели или вертухаем работали?
Next18
Next18 ответил Барсенастенька
сегодня в 14:32
Барсенастенька:
Господи,как вы надоели с этой ватой, у вас все виноваты кроме самого себя, либералы ,Америка, Европа,только не вы
Поддерживаю! Но вата в голове - это отсутствие интеллекта. К таким людям нужно относиться с жалостью, но наказывать за хамство и произвол
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