Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по дополнительным показателям

Сборная Польши лишилась шансов на выход в 1/8 финала ЧМ-2018 и все же в последнем матче группового этапа смогла обыграть Японию. Азиаты прошли в следующий этап турнира по дополнительным показателям, так как вместе с сенегальцами набрали равное количество очков (4), забили и пропустили равное количество голов (4:4). В данном случае решающее значение имеют показатели фэйр-плей. Японцы получили меньше желтых карточек.
Волгоград, стадион «Волгоград Арена»
Япония – Польша – 0:1 (0:0)
Гол: Беднарек 59
Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо, Ямагути, Сибасаки, Сакаи, Окадзаки (Осако 47), Усами (Инуи 66), Муто (Хасэбе 83)
Главный тренер: Нисино Акира.
Польша: Фабьянски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Курзава (Пешко 80), Крыховяк, Гуральски, Енджейчик, Зелински (Теодорчик 79), Левандовски, Гросицки
Главный тренер: Навалка Адам.
Предупреждение: Макино 67
Судья: Сиказве Жанни.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.