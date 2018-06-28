Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по дополнительным показателям

Сборная Польши лишилась шансов на выход в 1/8 финала ЧМ-2018 и все же в последнем матче группового этапа смогла обыграть Японию. Азиаты прошли в следующий этап турнира по дополнительным показателям, так как вместе с сенегальцами набрали равное количество очков (4), забили и пропустили равное количество голов (4:4). В данном случае решающее значение имеют показатели фэйр-плей. Японцы получили меньше желтых карточек.

Волгоград, стадион «Волгоград Арена»

Япония – Польша – 0:1 (0:0)

Гол: Беднарек 59

Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо, Ямагути, Сибасаки, Сакаи, Окадзаки (Осако 47), Усами (Инуи 66), Муто (Хасэбе 83)

Главный тренер: Нисино Акира.

Польша: Фабьянски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Курзава (Пешко 80), Крыховяк, Гуральски, Енджейчик, Зелински (Теодорчик 79), Левандовски, Гросицки

Главный тренер: Навалка Адам.

Предупреждение: Макино 67

Судья: Сиказве Жанни.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.