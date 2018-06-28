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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 по дополнительным показателям

вчера, 18:52
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Сборная Польши лишилась шансов на выход в 1/8 финала ЧМ-2018 и все же в последнем матче группового этапа смогла обыграть Японию. Азиаты прошли в следующий этап турнира по дополнительным показателям, так как вместе с сенегальцами набрали равное количество очков (4), забили и пропустили равное количество голов (4:4). В данном случае решающее значение имеют показатели фэйр-плей. Японцы получили меньше желтых карточек.

Волгоград, стадион «Волгоград Арена»

Япония – Польша – 0:1 (0:0)
Гол: Беднарек 59

Япония: Кавасима, Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо, Ямагути, Сибасаки, Сакаи, Окадзаки (Осако 47), Усами (Инуи 66), Муто (Хасэбе 83)
Главный тренер: Нисино Акира.

Польша: Фабьянски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Курзава (Пешко 80), Крыховяк, Гуральски, Енджейчик, Зелински (Теодорчик 79), Левандовски, Гросицки
Главный тренер: Навалка Адам.

Предупреждение: Макино 67

Судья: Сиказве Жанни.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:39
Я зол, как никогда.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:36
Не знаю, как вы, я считаю такое поведение японцев неподобающим
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:33
Я был за японцев, но то , что они творили в конце, ужас. Стыдно должно быть, мля предки самураи не выдержали бы такого позора
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:29
Я понимаю, 12 Германия приехала, прилетела и получила по заслугам, по морде и вылетели из чемпионата, но Сенегал вылетел из чемпионата из-за желтых карточек, а японцы потеряли уважение, ну проигрываешь, иди вперед, нет, тянут игру, сложилось такое впечатление, что они заранее знали, у кого сколько карточек и в конце им сказали текущее количество карточек. Дурдом какой-то
Dauletbek
Dauletbek ответил weinmar
вчера в 21:24
Я тоже недоволен, самураи вели себя не по самурайски
benderivan
benderivan ответил Ген Геныч
вчера в 20:33
Какие 3 африканские сборные вышли?) Франция Англия а третья какая?)
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
вчера в 20:30
ахах, соккер в первые часы держал африканских рабов на 2 месте, ну вы даёте
weinmar
weinmar
вчера в 20:17
Такого откровенного срама как в концовке матча я за всю жизнь ни разу не видел! Где уважение к болельщикам?
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:01
дальше тьма
борька
борька
вчера в 19:50
Япона мать! Давай финал!!
Знатог
Знатог
вчера в 19:41
Японцы не спеша гуляли по полю, зная что Сенегал проигрывает. А они не думали, что Сенегал может забить на последних минутах?
Заратустра
Заратустра
вчера в 19:24
Японцы как датчане просто катали мяч в концовке. Их нужно дисквалифицировать, а вместо них в 1/8 должны играть Сенегал и Перу.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил vastudio
вчера в 19:15
vastudio:
Ещё честней сделать матч фанов для выявления победителя)))
Я бы глянул,хотя там у японцев шансов не было бы.!)))
vastudio
vastudio ответил Ген Геныч
вчера в 19:14
Ген Геныч:
Ну по второму пункту ,который у тебя выходит,что Япония выходит.
Ещё честней сделать матч фанов для выявления победителя)))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил vastudio
вчера в 19:12
vastudio:
Распределение мест: В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются: - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах; - по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах; - по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей); - жеребьевка. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/899125
Ну по второму пункту ,который у тебя выходит,что Япония выходит.
vastudio
vastudio
вчера в 19:11
И ни слова о карточках...
vastudio
vastudio ответил Milanisty
вчера в 19:10
Milanisty:
Таков регламент.
Распределение мест: В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- жеребьевка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/899125
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:09
Ребят да вы офигели в конец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вам подавай в 1/8 все африканские команды.Их и так уже 3 в 1/8!!!!!!!!!!!Японцы молодцы-они заслужили 1/8.Если бы ни их тренер,заменивший 6 игроков основы,то фиг знает как сложился бы матч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEXEZ
DEXEZ
вчера в 19:09
На Первом канале комментаторы днища! А еще эти околофутбольные передачи - где толпа идиотов прыгает и якобы болеет за кого-то. Самый мерзкий канал!
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответил gghice
вчера в 19:07
Да они такое чувство и сами не знают.Даже читая состав по листочку бывает ошибаются
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 19:07
Такая концовка матча это безобразие.
Milanisty
Milanisty ответил vastudio
вчера в 19:07
vastudio:
Уж лучше тогда считать кто из них большее время выигрывал по ходу матча в этих 3 играх))) Это справедливей)
Таков регламент.
sashok52
sashok52
вчера в 19:06
Узкоглазые прошли из-за меньшего числа желтых карточек! Что за бред? Кто это придумал? Лучше бы в доп показателях учитывали среднюю длину органа, тогда бы у япошек не было шансов=)))
iNels
iNels
вчера в 19:06
пацаны, ловите загадку: назовите единственную сборную, которая набрала после 3 туров 0 очков, и которую в одной огромной стране преподносили как самого главного, сильного и всемогущего соперника страны-хозяйки с бриллиантом в составе, накручивающим в одиночку по 10 игроков обороны баварии, реала и барсы вместе взятых?))
vastudio
vastudio ответил Milanisty
вчера в 19:05
Milanisty:
Количество желтых карточек.
Уж лучше тогда считать кто из них большее время выигрывал по ходу матча в этих 3 играх))) Это справедливей)
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya
вчера в 19:04
Навалка поплатился за свой футбол.Решил от обороны поиграть.В итоге 2 поражения и игра тусклая.Сегодня хоть что-то ещё показали.Хотя игроки хорошие,с них можно что-то стоящее слепить.Надеюсь Федерация Футбола Польши объяснит Навалке что нельзя расчитывать на выход в плей офф если тупо сидеть в обороне.Ну и Левандовски сильно уж сбавляет.Скоро и молодой Ковнацки вытеснит его
Abradva
Abradva
вчера в 19:04
Карточки странный показатель.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 19:04
Ещё одна клоунада.
Японцы своей игрой в первых двух матчах заслужили выход из группы, но зачем такой цирк в конце устраивать? А если-бы Сенегал сравнял, что бы тогда самураи делали?
Да и поляки тоже хороши. Терять нечего, свежих нападающих выпустили - идите, добивайте, раз видите, что соперник на 0-1 стоит! Хоть попрессинговали бы в конце чуть-чуть, чтобы Блащиковски на поле успел выйти, а они тупо стояли. Позор!
Чемпионат шикарно идёт, но вот такая клоунада, как здесь и у датчан с французами очень портит впечатление, конечно.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:03
Ну вы не отчаивайтесь,ведь в 1/8 будут представлены 2 африканские команды-это Франция и Бельгия,хотя и Англию туда смело тоже можно отнести!!!!!!!Так что 3 африканских команды в 1/8 а азиатская всего одна!!!!!!!!!!
gghice
gghice
вчера в 19:03
Комментаторы Первого выбесили, отвечаю. Гусев и еще кто-то там. В конце, вместо того, чтобы объяснить только что включившим, например, как определят второе место при одинаковой разнице мячей, начали ныть, что не бегут им вперед футболеры Японии видите ли. Вам-то какое дело??? Будете учить самую красивую и технологичную и одну из самых богатых стран, как в футбол играть, когда есть сборная России???
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