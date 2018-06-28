Бельгия сыграет с Японией, Англия — с Колумбией

Завершился групповой этап чемпионата мира в России. Обыграв в последнем матче Англию, бельгийцы заняли место в паре с Японией, а англичане в 1/8 финала сыграют с Колумбией.
Франция - Аргентина (30 июня, 17:00 мск, Казань);
Уругвай - Португалия (30 июня, 21:00, Сочи);
Испания - Россия (1 июля, 17:00, Москва);
Хорватия - Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород);
Бразилия - Мексика (2 июля, 17:00, Самара);
Бельгия - Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону);
Швеция - Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург);
Колумбия - Англия (3 июля, 21:00, Москва).
В курсе, что сборная России их должна порвать в воскресенье?
https://youtu.be/0yR80x2eHKY
В курсе, что сборная России их должна порвать в воскресенье?