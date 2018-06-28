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Бельгия сыграет с Японией, Англия — с Колумбией

вчера, 23:01

Завершился групповой этап чемпионата мира в России. Обыграв в последнем матче Англию, бельгийцы заняли место в паре с Японией, а англичане в 1/8 финала сыграют с Колумбией.

Франция - Аргентина (30 июня, 17:00 мск, Казань);

Уругвай - Португалия (30 июня, 21:00, Сочи);

Испания - Россия (1 июля, 17:00, Москва);

Хорватия - Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород);

Бразилия - Мексика (2 июля, 17:00, Самара);

Бельгия - Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону);

Швеция - Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург);

Колумбия - Англия (3 июля, 21:00, Москва).

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Все комментарии
koke90
koke90
сегодня в 01:59
Князь - а где италия и дырляндия?
underground_10
underground_10 ответил underground_10
сегодня в 01:16
Блин, пишу с ошибками- тк с телефона
underground_10
underground_10
сегодня в 01:14
Так как играла Хорватия против сильной сборной-
Никто нк играл. Ещё мощно сыграла Бельгия. Надеюсь на хтот финал
underground_10
underground_10 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:09
Да ладно, приколист))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил BARCDJIN
сегодня в 01:09
BARCDJIN:
Про Уругвай такое писать - да они до финала могут дойти .. Сильней защиты я не видел еще на этом ЧМ..
А кто их тестировал? Россия? Тунис? Сауды?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 01:06
В самый раз обвинить Россию в оголтелом расизме: в 1/8 финала ЧМ впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки! 🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♀️🧔🏿
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:00
Испания,Хорватия,Бразилия и Бельгия явно фавориты в своих парах и скорее всего выйдут в четвертьфинал!
Уругвай-Португалия здесь я предпочтение отдам Уругваю,у них защита хорошая,а у портов есть лишь Криш 55 на 45
Швеция-Швейцария здесь 50 на 50
Англия-Колумбия 55 на 45
Франция-Аргентина это самая интересная пара,скучные и прогматичные французы против еле выползших из группы аргов,здесь предпочтительней смотрятся конечно же европейцы но Аргентина на кураже может и тяжело но победить 50 на 50!
Как по мне то главным событием плей-офф может и должно стать противостояние в 1/4 Португалия-Аргентина
Пусть так и будет!
10 seconds to stars
10 seconds to stars
сегодня в 00:42
Франция 60-40 Аргентина
Уругвай 45-55 Португалия (30 июня, 21:00, Сочи)
Испания 90-10 Россия (1 июля, 17:00, Москва)
Хорватия 75-25 Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород)
Бразилия 75-25 Мексика (2 июля, 17:00, Самара)
Бельгия 80-20 Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону)
Швеция 55-45 Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург)
Колумбия 40-60 Англия (3 июля, 21:00, Москва).
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Пупсиков эксперт
сегодня в 00:35
Пупсиков эксперт:
Не повезло Англии.
Англы наоборот попали в более слабую сетку, до полуфинала вполне могут дойти
Gahi
Gahi
сегодня в 00:23
Самое интересное и крутое начинается с 1/8, и здесь можно сказать, что каждая команда может прыгнуть выше головы. Удачи и фарта сборной.
4RT
4RT
сегодня в 00:18
Удачи Колумбии! Англия - домой!
mat73
mat73
сегодня в 00:11
Даёшь финал Уругвай - Россия!!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Ангел неБесГрешен:
У Бельгии первый соперник попроще, зато дальше жесть. У англичан наоборот...
Англичанам еще нужно Колумбию одолеть.
SSC1
SSC1 ответил BARCDJIN
сегодня в 00:03
BARCDJIN:
Про Уругвай такое писать - да они до финала могут дойти .. Сильней защиты я не видел еще на этом ЧМ..
по поводу защиты согласен, но попадись команда с острой атакой то не знаю, матч с нашими не показатель, 1.5 гола подарили, пару острых атак и все больше ничем не запомнились...атлетико...
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 00:02
Не повезло Англии.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил SSC1
вчера в 23:46
SSC1:
уругвай порту, швеция швейцарцы - пары пассажиров... а наши пройдут если Володя придет на матч))
Про Уругвай такое писать - да они до финала могут дойти .. Сильней защиты я не видел еще на этом ЧМ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:45
У Бельгии первый соперник попроще, зато дальше жесть.
У англичан наоборот...
MALOVAR
MALOVAR ответил Леонель Немесси
вчера в 23:43
у Бельгии есть кто-то уровня Гризмана ?
MALOVAR
MALOVAR ответил Леонель Немесси
вчера в 23:42
у Бельгии есть кто-то уровня Модрича?
SSC1
SSC1
вчера в 23:37
уругвай порту, швеция швейцарцы - пары пассажиров... а наши пройдут если Володя придет на матч))
Леонель Немесси
Леонель Немесси ответил MALOVAR
вчера в 23:35
MALOVAR:
бельгия влетит французам и тем же хорватам ,как пить дать ,сборище средних игроков ,только Мертенс что-то покпзывает
В таком случае Франция и Хорватия такое же сборище.
alexcc2009
alexcc2009
вчера в 23:32
Надеюсь в 1/4 бельгийцы Неймана и Ко вынесут
MALOVAR
MALOVAR ответил Леонель Немесси
вчера в 23:30
бельгия влетит французам и тем же хорватам ,как пить дать ,сборище средних игроков ,только Мертенс что-то покпзывает
sir_Alex
sir_Alex ответил Faustello
вчера в 23:30
Faustello:
А на кого мы выходим в 1/4??? )))
На хорватов же! Которых порвём 4:0.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 23:25
Бельгия... Какое бы не было у меня к этой сборной не однозначное мнение - эти пацаны заслужено заслужили играть в 1/8 финала у нас в Ростове-на-Дону. 9 очков из 9 возможных. Это что-то значит на ЧМ 2018. А я все равно говорю нашим российским парням - сделайте испанцев в трудной и красивой борьбе, мы за Вас ребята всей нашей Россией - 01.07.2018г. в воскресенье будем кулаки сжатыми держать, стеной железной стоять у ТВ дома, в фан-зонах, в спорт-барах, ресторанвх и конечно же на самых классных стадионах нашей страны. Бой с испанцами в 1/8 - он трудный самый. Мы в Вас Свято Верим наши футбольные пацаны. Давай Россия - ВПЕРЕД!!!
Palex
Palex ответил Max Semenikhin
вчера в 23:23
Max Semenikhin:
Сколько уже видели таких "фаворитов",а Кубок берут всегда почти одни и те же:) Впрочем я бы тоже не отказался от разнообразия.
Бельгия всегда фаворит,еще с времен Геретса и Кулеманса,только выиграть ничего не может.
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:18
Англия короче снова в 1\8 улетает.
Леонель Немесси
Леонель Немесси
вчера в 23:18
Согласен Уругвай тоже но с меньшей вероятностью.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:17
Англичане явно выбирали соперника.
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил Леонель Немесси
вчера в 23:17
Леонель Немесси:
Не была Германия фаворитом этого турнира, видно было сразу. Также ими не являются всякие там Аргентина, Франция,, Бразилия , Испания, на данный исторический момент их время прошло. На них давлеет чемпионское прошлое предыдущих поколений. Явные фавориты , а никакие не теневые, как говорят всякие там эксперты, это Бельгия, Хорватия (яркие исполнители, командная игра, башенная мотивация). Может приподнести сюрпризы при удачном стечении обстоятельств Англия,Колумбия, Мексика. Явный фаворит это конечно же Бельгия наступает их эра. Неужели этого не видите , а ...? эксперты .
Сколько уже видели таких "фаворитов",а Кубок берут всегда почти одни и те же:) Впрочем я бы тоже не отказался от разнообразия.
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