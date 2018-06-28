Бельгия сыграет с Японией, Англия — с Колумбией

Завершился групповой этап чемпионата мира в России. Обыграв в последнем матче Англию, бельгийцы заняли место в паре с Японией, а англичане в 1/8 финала сыграют с Колумбией.

Франция - Аргентина (30 июня, 17:00 мск, Казань);

Уругвай - Португалия (30 июня, 21:00, Сочи);

Испания - Россия (1 июля, 17:00, Москва);

Хорватия - Дания (1 июля, 21:00, Нижний Новгород);

Бразилия - Мексика (2 июля, 17:00, Самара);

Бельгия - Япония (2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону);

Швеция - Швейцария (3 июля, 17:00, Санкт-Петербург);

Колумбия - Англия (3 июля, 21:00, Москва).