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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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РФС не рекомендовал проводить матчи РФПЛ при температуре ниже -15 градусов

сегодня, 12:26

Исполком РФС утвердил погодные нормы для проведения матчей РФПЛ в следующем сезоне. Если термометр показывает выше 35 или ниже -15 градусов, игру проводить не рекомендуется.

Впрочем, матч все равно может состояться при нерекомендованных условиях, если к согласию придут оба клуба.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом сезоне был перенесен матч Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак». Возникали и другие спорные ситуации.

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Все комментарии
Заброда
Заброда
сегодня в 15:44
Матч из красноярска перенесут на открывашку.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:46
При -14 с ветром можно?
bsww
bsww ответил Sem25
сегодня в 13:32
Sem25:
16 тур 2 декабря (воскресенье) "Оренбург" — "Крылья Советов" "Ростов" — ЦСКА "Енисей" — "Ахмат" "Арсенал" — "Зенит" "Рубин" — "Динамо" "Урал" — "Краснодар" "Уфа" — "Анжи" "Спартак " — "Локомотив" 18 тур 3 марта (воскресенье) "Локомотив" — "Крылья Советов" "Енисей" — "Ростов" "Арсенал" — ЦСКА "Рубин" — "Ахмат" "Урал" — "Зенит" "Уфа" — "Динамо" "Спартак " — "Краснодар" "Оренбург" — "Анжи" О переносах матчей в Красноярске и Оренбурге уже подумали?
Ясен пень, подумали и долго.
Sem25
Sem25 ответил Октябрь 1917
сегодня в 13:29
Октябрь 1917:
РФС не рекомендовал проводить матчи РФПЛ при температуре ниже -15 градусов ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Опять эти полуформулировки.
Нормальные формулировки:
- выше 35 и ниже 15 градусов - можно не играть. Любая из команд может в одностороннем порядке отказаться от игры без всяких последствий(наказания);
- если обе команды готовы играть при таких температурах, могут играть.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:07
логичное заявление
drug01
drug01
сегодня в 13:05
Давно пора!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:50
Тур играется раз в неделю, а готовность за 10 дней??
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:50
РФС не рекомендовал проводить матчи РФПЛ при температуре ниже -15 градусов
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опять эти полуформулировки.
juchok
juchok ответил Sem25
сегодня в 12:50
Sem25:
16 тур 2 декабря (воскресенье) "Оренбург" — "Крылья Советов" "Ростов" — ЦСКА "Енисей" — "Ахмат" "Арсенал" — "Зенит" "Рубин" — "Динамо" "Урал" — "Краснодар" "Уфа" — "Анжи" "Спартак " — "Локомотив" 18 тур 3 марта (воскресенье) "Локомотив" — "Крылья Советов" "Енисей" — "Ростов" "Арсенал" — ЦСКА "Рубин" — "Ахмат" "Урал" — "Зенит" "Уфа" — "Динамо" "Спартак " — "Краснодар" "Оренбург" — "Анжи" О переносах матчей в Красноярске и Оренбурге уже подумали?
в Екате тож тепло не будет, поверь
Sem25
Sem25
сегодня в 12:46
16 тур
2 декабря (воскресенье)
"Оренбург" — "Крылья Советов"
"Ростов" — ЦСКА
"Енисей" — "Ахмат"
"Арсенал" — "Зенит"
"Рубин" — "Динамо"
"Урал" — "Краснодар"
"Уфа" — "Анжи"
"Спартак " — "Локомотив"
18 тур
3 марта (воскресенье)
"Локомотив" — "Крылья Советов"
"Енисей" — "Ростов"
"Арсенал" — ЦСКА
"Рубин" — "Ахмат"
"Урал" — "Зенит"
"Уфа" — "Динамо"
"Спартак " — "Краснодар"
"Оренбург" — "Анжи"

О переносах матчей в Красноярске и Оренбурге уже подумали?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:46
Лучше бы он составителям календаря порекомендовал не проводить встречи зимой...
An Jo
An Jo ответил Gelious
сегодня в 12:45
Gelious:
Это да. То ли дело при -10 -14. И болельщикам хорошо, и на футболисты игрой блещут, и поле прям такое классное всегда на стадионе. Хотя может в этом есть смысл. Так футболистам придется бегать, чтоб согреться.
Чтоб они забегали надо разрешить использовать воздушки, рогатки, луки со стрелами. Мороз тут не вариант)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:40
А перейти на ВЕСНА-ОСЕНЬ не пробовали , недоумки ?!
cska.78
cska.78
сегодня в 12:30
Чтобы пятачки кто-то не отморозил :)
Gelious
Gelious
сегодня в 12:29
Это да. То ли дело при -10 -14. И болельщикам хорошо, и на футболисты игрой блещут, и поле прям такое классное всегда на стадионе. Хотя может в этом есть смысл. Так футболистам придется бегать, чтоб согреться.
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