РФС не рекомендовал проводить матчи РФПЛ при температуре ниже -15 градусов

Исполком РФС утвердил погодные нормы для проведения матчей РФПЛ в следующем сезоне. Если термометр показывает выше 35 или ниже -15 градусов, игру проводить не рекомендуется.

Впрочем, матч все равно может состояться при нерекомендованных условиях, если к согласию придут оба клуба.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом сезоне был перенесен матч Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак». Возникали и другие спорные ситуации.