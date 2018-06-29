РФС не рекомендовал проводить матчи РФПЛ при температуре ниже -15 градусов

Исполком РФС утвердил погодные нормы для проведения матчей РФПЛ в следующем сезоне. Если термометр показывает выше 35 или ниже -15 градусов, игру проводить не рекомендуется.
Впрочем, матч все равно может состояться при нерекомендованных условиях, если к согласию придут оба клуба.
Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом сезоне был перенесен матч Кубка России «Крылья Советов» - «Спартак». Возникали и другие спорные ситуации.
- выше 35 и ниже 15 градусов - можно не играть. Любая из команд может в одностороннем порядке отказаться от игры без всяких последствий(наказания);
- если обе команды готовы играть при таких температурах, могут играть.
- выше 35 и ниже 15 градусов - можно не играть. Любая из команд может в одностороннем порядке отказаться от игры без всяких последствий(наказания);
- если обе команды готовы играть при таких температурах, могут играть.
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Опять эти полуформулировки.
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Опять эти полуформулировки.
2 декабря (воскресенье)
"Оренбург" — "Крылья Советов"
"Ростов" — ЦСКА
"Енисей" — "Ахмат"
"Арсенал" — "Зенит"
"Рубин" — "Динамо"
"Урал" — "Краснодар"
"Уфа" — "Анжи"
"Спартак " — "Локомотив"
18 тур
3 марта (воскресенье)
"Локомотив" — "Крылья Советов"
"Енисей" — "Ростов"
"Арсенал" — ЦСКА
"Рубин" — "Ахмат"
"Урал" — "Зенит"
"Уфа" — "Динамо"
"Спартак " — "Краснодар"
"Оренбург" — "Анжи"
О переносах матчей в Красноярске и Оренбурге уже подумали?
2 декабря (воскресенье)
"Оренбург" — "Крылья Советов"
"Ростов" — ЦСКА
"Енисей" — "Ахмат"
"Арсенал" — "Зенит"
"Рубин" — "Динамо"
"Урал" — "Краснодар"
"Уфа" — "Анжи"
"Спартак " — "Локомотив"
18 тур
3 марта (воскресенье)
"Локомотив" — "Крылья Советов"
"Енисей" — "Ростов"
"Арсенал" — ЦСКА
"Рубин" — "Ахмат"
"Урал" — "Зенит"
"Уфа" — "Динамо"
"Спартак " — "Краснодар"
"Оренбург" — "Анжи"
О переносах матчей в Красноярске и Оренбурге уже подумали?