Источник: Полузащитник ЦСКА Ткачев перейдет в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» договорился с ЦСКА о трансфере полузащитника «армейцев» Сергея Ткачева, сообщает источник.

Московский клуб лояльно подошел к цене на игрока и дал «Арсеналу» хорошую рассрочку.

В последнем сезоне Ткачев выступал с составе «канониров» на правах аренды, в 28 матчах РФПЛ забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.