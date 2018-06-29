Источник: Полузащитник ЦСКА Ткачев перейдет в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» договорился с ЦСКА о трансфере полузащитника «армейцев» Сергея Ткачева, сообщает источник.
Московский клуб лояльно подошел к цене на игрока и дал «Арсеналу» хорошую рассрочку.
В последнем сезоне Ткачев выступал с составе «канониров» на правах аренды, в 28 матчах РФПЛ забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
А вот еще загадка - кто гордится отсутсвием еврокубков? Этот клуб очень популярен в Англии, в Греции, на Кипре, в Швейцарии, в Польше, в честь него введен термин обозначающий самое позорное поражение - "заспартачить, обспартачиться". Болелы зовут "ВЕЛИКИМ" потому, что никто больше в его стране не проигрывал все матчи в группе ЛЧ и не пропускал 18 мячей. Очень сложная загадка
А вот еще загадка - кто гордится отсутсвием еврокубков? Этот клуб очень популярен в Англии, в Греции, на Кипре, в Швейцарии, в Польше, в честь него введен термин обозначающий самое позорное поражение - "заспартачить, обспартачиться". Болелы зовут "ВЕЛИКИМ" потому, что никто больше в его стране не проигрывал все матчи в группе ЛЧ и не пропускал 18 мячей. Очень сложная загадка
Вот тебе еще пару шуток:
самый лучший внедорожник? цска 4Х4.
автор самого неповторимого рекорда? 43 буквы.
Вот тебе еще пару шуток:
самый лучший внедорожник? цска 4Х4.
автор самого неповторимого рекорда? 43 буквы.
Ткачев нам пригодится .
Ткачев нам пригодится .
А Арсенал то похоже будет достаточно крепким орешком.......дубль то выставлять некому!!!
А Арсенал то похоже будет достаточно крепким орешком.......дубль то выставлять некому!!!
прихвостней спамовских уже подкармливать начали(
прихвостней спамовских уже подкармливать начали(