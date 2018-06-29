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Источник: Полузащитник ЦСКА Ткачев перейдет в тульский «Арсенал»

сегодня, 15:42

Тульский «Арсенал» договорился с ЦСКА о трансфере полузащитника «армейцев» Сергея Ткачева, сообщает источник.

Московский клуб лояльно подошел к цене на игрока и дал «Арсеналу» хорошую рассрочку.

В последнем сезоне Ткачев выступал с составе «канониров» на правах аренды, в 28 матчах РФПЛ забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:17
AntiherQ1488:
Когда на конскую трибуну нового стадиона - по 8 тыщ ходит - вот уровень популярности. Вот тебе еще пару шуток: самый лучший внедорожник? цска 4Х4. автор самого неповторимого рекорда? 43 буквы.
Кстати - я знаю ответ на последний вопрос! Селихов! А 43 буквы - потому что у спартачей врожденная проблема со счетом, считать не умеют )))
А вот еще загадка - кто гордится отсутсвием еврокубков? Этот клуб очень популярен в Англии, в Греции, на Кипре, в Швейцарии, в Польше, в честь него введен термин обозначающий самое позорное поражение - "заспартачить, обспартачиться". Болелы зовут "ВЕЛИКИМ" потому, что никто больше в его стране не проигрывал все матчи в группе ЛЧ и не пропускал 18 мячей. Очень сложная загадка
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 16:59
Jum13:
То есть когда заходят посмеяться над спартаковскими клоунами - это для тебя уровень популярности? В Ливерпуле спартак очень популярен, там даже есть такая популярная шутка "Какой в России самый ВЕЛИКИЙ КЛУБ? - Количество букв 7:0"
Когда на конскую трибуну нового стадиона - по 8 тыщ ходит - вот уровень популярности.
Вот тебе еще пару шуток:
самый лучший внедорожник? цска 4Х4.
автор самого неповторимого рекорда? 43 буквы.
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:54
AntiherQ1488:
И нет 100500 клонов, с воплями, увы, кони никому не интересны.
То есть когда заходят посмеяться над спартаковскими клоунами - это для тебя уровень популярности? В Ливерпуле спартак очень популярен, там даже есть такая популярная шутка "Какой в России самый ВЕЛИКИЙ КЛУБ? - Количество букв 7:0"
VIPded
VIPded
сегодня в 16:45
Жаль... Серёга в ЦСКА мог бы играть нормально...
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:40
Удачи тульскому Арсеналу .
Ткачев нам пригодится .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:23
Изначально покупка Ткачева выглядела странной. Удачи ему в Арсенале!!!
А Арсенал то похоже будет достаточно крепким орешком.......дубль то выставлять некому!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 16:22
И нет 100500 клонов, с воплями, увы, кони никому не интересны.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:56
Гинер просто так ничего в расрочку не дает). "Я тебе, ты мне". Похоже это его жизненное кредо)
cska.78
cska.78
сегодня в 15:51
Раз не рассчитывают на игрока, то лучше расстаться!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:50
Хорошая рассрочка стоит 6 халявных очков втихаря от Спама...
Accinit
Accinit
сегодня в 15:45
Сколько месяцев будет переходить?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:44
А цена вопроса то какая и на сколько эта рассрочка?

прихвостней спамовских уже подкармливать начали(
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