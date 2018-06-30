  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 Идет первый тайм, 14’ Логотип УругвайУругвай 1:0 Логотип ПортугалияПортугалия3.062.912.74

Сампаоли: «Нужно было помогать Месси создавать прекрасные моменты»

сегодня, 20:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли проанализировал вылет от Франции в поединке 1/8 финала чемпионата мира. «Альбиселесте» проиграли со счетом 3:4.

«У нас в составе лучший игрок мира, и нам нужно было всей командой организовывать ситуации, в которых он мог бы создавать прекрасные моменты. Мы пробовали много разных схем: окружали его поддержкой, оставляли ему свободные зоны — делали все, чтобы позволить ему делать то, что он может. Иногда у нас это получалось, иногда нет.

Мы почти сравняли счет на последних минутах, и я это очень ценю. Спасибо игрокам за то, что мы смогли приехать сюда и пройти как можно дальше. Аргентина боролась все время, чтобы забить. Игроки ответственны за то, что происходит на поле, но тренер — за то, что происходит еще и на тренировках. Было тяжело отобраться на чемпионат мира. Затем — в плей-офф. Я могу искать оправдания и говорить, что нам не хватило времени на подготовку, но мы уже вылетели с чемпионата мира. Все остальное уже не так важно».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа хочет сыграть с Испанией в финале чемпионата мира
Сегодня, 21:11 0
Балотелли: «Возвращение в Серию А - один из вариантов»
Сегодня, 20:57 0
Чех хочет остаться в «Арсенале»
Сегодня, 20:36 1
Эрнандес: «Было очень волнительно играть против аргентинцев»
Сегодня, 20:30 0
Линекер: «Месси первым стал ложной девяткой и ложным тренером в одной игре»
Сегодня, 20:28 11
Сампаоли - об отставке: «Слишком рано принимать серьезные решения»
Сегодня, 20:14 6
Обсудить
Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 21:01
А сам месси не пробовал создовать моменты?
uncle Charlie
uncle Charlie
сегодня в 21:00
Ой достали уже, носятся все с этим Меськой, хорошо что французы отправили этот аргентинский цирк домой. Они вообще не заслужили быть даже в 1/8
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:58
Видно Меська назначил его любимой женой. Аха-ха)
lexatver
lexatver
сегодня в 20:54
У него вообще башня чтоли уехала? За то что Месси просто ходит 99% матча пешком его надо было сажать на банку! Он должен сам искать свободные зоны, постоянно перемещаться и т.д., а он просто стоит и ждет пока партнеры освободят ему пространство. Просто позорный тренер, а Месси имея гениальный талант по сути спустил его в унитаз такой игрой...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:53
Господи, как он жалок. Такое впечатление, что проиграла не сборная Аргентины, а только Месси персонально. Да и эти слова наверняка к тому, чтобы Месси замолвил за него словечко
Footlife
Footlife
сегодня в 20:53
Короче говоря, все виноваты кроме Месси
злойшериф
злойшериф
сегодня в 20:49
короче гном ходил пешком а команда значит должна была создавать ему моменты ))это каким же образом возможно ? короче он неудачник проиграл все ключевые матчи в своей карьере ,кстати у роналду есть выигришь в чемпионате европы и лигу чемпионов он взял 5 раз
Left Boy
Left Boy
сегодня в 20:47
а месси помогать собирается кому-то?
mars6791
mars6791
сегодня в 20:47
Этот Сампаоли очень напоминает другого тренера , - правильно Черчесова, такого же тупого.
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 20:45
Скока можно его защищать его, раз лучший то будь добр тащи свою сборную, тем более в пары классные игроки в лице Димарии Агуэро...
Gelious
Gelious
сегодня в 20:45
Подлиз засчитан (в очередной раз). Но разве Месси не называют гениальным плеймейкером (после которого 20 минут Агуэро в групповом без мяча стоит)? Вроде ж Роналду просто замыкает глупым образом, а гениальный Месси в центре растаскивает.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 20:44
Гном гоу хоум
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100