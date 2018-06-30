Сампаоли: «Нужно было помогать Месси создавать прекрасные моменты»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли проанализировал вылет от Франции в поединке 1/8 финала чемпионата мира. «Альбиселесте» проиграли со счетом 3:4.

«У нас в составе лучший игрок мира, и нам нужно было всей командой организовывать ситуации, в которых он мог бы создавать прекрасные моменты. Мы пробовали много разных схем: окружали его поддержкой, оставляли ему свободные зоны — делали все, чтобы позволить ему делать то, что он может. Иногда у нас это получалось, иногда нет.

Мы почти сравняли счет на последних минутах, и я это очень ценю. Спасибо игрокам за то, что мы смогли приехать сюда и пройти как можно дальше. Аргентина боролась все время, чтобы забить. Игроки ответственны за то, что происходит на поле, но тренер — за то, что происходит еще и на тренировках. Было тяжело отобраться на чемпионат мира. Затем — в плей-офф. Я могу искать оправдания и говорить, что нам не хватило времени на подготовку, но мы уже вылетели с чемпионата мира. Все остальное уже не так важно».