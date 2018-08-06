Вопрос о продаже пива на стадионах в России будет решен в ближайшие месяцы

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06 августа 2018, 16:59

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что вопрос о продаже пива на стадионах в РФ планируется решить в ближайшие месяцы.

Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению.