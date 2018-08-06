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Вопрос о продаже пива на стадионах в России будет решен в ближайшие месяцы

06 августа 2018, 16:59

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что вопрос о продаже пива на стадионах в РФ планируется решить в ближайшие месяцы.

Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению.

Запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. При этом в позапрошлом году президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что пиво на стадионах — это атрибут боления.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
06 августа 2018 в 21:54
Вы когда трезвые , даёте всему стадиону понюхать свои потные подмышки , раздеваясь по пояс !!! Что же будет с вами под пивасиком , что за запахи предложите окружающим вас адекватным болелам ? А? Конюшня -она и есть конюшня !!! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 августа 2018 в 21:45
Ещё чтобы на всех стадионах , в каждом проходе выступали группы поддержки ,желательно без нижнего белья , или можно было бы заказать на свой сектор стриптизёрш ? .... Слушай , тут действительно будет не до футбола , да ну его на х.... !!!! )))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
06 августа 2018 в 21:36
На кой тебе тогда футбол ??? ))) Иди в паб сиськи мять ! ))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
06 августа 2018 в 21:27
Ещё бы проценты с продаж на закупку погбы, месси и прочих. Собрали бы звезд в одном клубе, взяли лигу чемпионов. Выпили, звезд в другой клуб на следующий год, снова кубок. Глядишь через тройку лет зенит, цска, краснодар победители лиги чемпионов. Только со спартоком ничего не выйдет. Они с любым составом найдут свои 0:7.
Ваша совесть
Ваша совесть
06 августа 2018 в 21:14, ред.
Я считаю, что Пиво нужно продавать на стадионах! А спичи о том, что люди под градусом будут ломать стадионы, мочиться в общественных местах, нарушать общественный порядок на улицах после матча - необоснованные, так как и до и после матча народ может напиться и делать ровно тоже самое! Да ещё и всё-таки культура боления у нас как ни крути повысилась, да и ответственность за совершении правонарушений ужесточили, так что все будет хорошо, хуже точно не будет.
Крейсер
Крейсер
06 августа 2018 в 21:00
Пивасик нужно разрешить.
poodle
poodle
06 августа 2018 в 19:50
если хотите полные стадионы,то надо разрешить продажу!
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
06 августа 2018 в 19:13
Когда запрещали, приводили определенные аргументы, все, что вы писали в конце, сейчас приведут другие аргументы, опровергающие те, что они приводили ранее. Что за дума у нас такая...
КАМЮ
КАМЮ ответ LOpp (раскрыть)
06 августа 2018 в 18:15
Свой тряпошный не помнИте
LOpp
LOpp ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
06 августа 2018 в 17:51
Не волнуйся, ваш картонный стадион не разнесем.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 августа 2018 в 17:47
Видно кто то из чиновников пивной заводик прикупил, вот и ищут рынки сбыта!!!
Absinthe3
Absinthe3
06 августа 2018 в 17:45
Наш футбол без пива - деньги на ветер!
Шамаич
Шамаич
06 августа 2018 в 17:21
И денег на футбол жалко и заработать не дают
bsww
bsww
06 августа 2018 в 17:21
ПИВО в пластиковых стаканах - ДА
ПИВО в пластиковой бутылке до 1л - ДА
ПИВО в алюминиевой банке - НЕТ
ПИВО в стеклянной бутылке - НЕТ
крепость - безалкогольное (ДА) до 5% - по возможности
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