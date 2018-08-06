Вопрос о продаже пива на стадионах в России будет решен в ближайшие месяцы

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что вопрос о продаже пива на стадионах в РФ планируется решить в ближайшие месяцы.
Идут сейчас совещания, смотрят плюсы и минусы. Я думаю, что до конца сентября коллеги придут к единому мнению.
Запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года. При этом в позапрошлом году президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что пиво на стадионах — это атрибут боления.
ПИВО в пластиковой бутылке до 1л - ДА
ПИВО в алюминиевой банке - НЕТ
ПИВО в стеклянной бутылке - НЕТ
крепость - безалкогольное (ДА) до 5% - по возможности
ПИВО в пластиковой бутылке до 1л - ДА
ПИВО в алюминиевой банке - НЕТ
ПИВО в стеклянной бутылке - НЕТ
крепость - безалкогольное (ДА) до 5% - по возможности