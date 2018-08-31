Сделка по переходу Промеса в «Севилью» завершилась успешно

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что его медобследование в «Севилье» завершилось успешно и он покидает «красно-белых».

Я покидаю замечательную семью «Спартака» как игрок, но навсегда останусь ее частью. Спасибо вам за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Мы достигли свершений, которые я никогда не забуду. Настало время для новой главы в моем приключении. Увидимся снова!

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP 🎭 pic.twitter.com/pVKqoOxiYd — Quincy Promes (@QPromes) 31 августа 2018 г.

Ожидается, что голландец заключит четырехлетний контракт с «Севильей», а его зарплата составит 3,2 млн евро за сезон. «Красно-белые» заработают на сделке 21 млн евро.