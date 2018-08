Сделка по переходу Промеса в «Севилью» завершилась успешно

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что его медобследование в «Севилье» завершилось успешно и он покидает «красно-белых».

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP 🎭 pic.twitter.com/pVKqoOxiYd