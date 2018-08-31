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Сделка по переходу Промеса в «Севилью» завершилась успешно

сегодня, 12:42

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что его медобследование в «Севилье» завершилось успешно и он покидает «красно-белых». 

Я покидаю замечательную семью «Спартака» как игрок, но навсегда останусь ее частью. Спасибо вам за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Мы достигли свершений, которые я никогда не забуду. Настало время для новой главы в моем приключении. Увидимся снова!

Ожидается, что голландец заключит четырехлетний контракт с «Севильей», а его зарплата составит 3,2 млн евро за сезон. «Красно-белые» заработают на сделке 21 млн евро.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 18:21
Промес. Всему свое время. Очень выгодная сделка, для всех: Федун заработал - Антон в прошлом году стоил дешевле; для самого игрока - давно перерос РПЛ, Севилья неплохой трамплин; для фанов - Квинси был самым патриотичным игроком, с гордостью отправляем в большое плаванье; для Карреры - после чемпионского года тренер требовал усиления в лице игроков уровня Промеса, но этого не произошло, в нынешних условиях тренеру нужна сбалансированная команда, все к этому идет; для Севильи - Антон выведет команду в ЛЧ, ЛЕ нужна посредственности, к тому же чз год продадут за 50+
ivany4
ivany4
сегодня в 18:10
Спасибо за достойную игру в Спартаке!
Удачи, Братуха, в дальнейшей карьере!!!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 17:45
Хорошо что ушел сейчас.. В РПЛ ему уже доказывать никому ничего не надо.Удачи Антоха. А на его месте должен заиграть Ломовицкий-дриблер похлеще чем Промес. Свежая кровь нужна всегда. Ханни Лом и Ташаев должны заиграть. А защита Джикия-Жиго вообще лучшая на данный момент в нашей лиге. Зимой нужен молодой голодный нап из Бразилии по типу Шахтера Донецк и команда действительно выйдет на другой уровень. Ну а Максименко-покажет себя с Бомжевиком-железный №1 на лет 5. Так что ждем послезавтра!!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 17:37
Красавчик все же сбежал из ФК Семерочка ))
Gunther
Gunther
сегодня в 17:24
Duke_dp:
Негру удачи. РПЛ: -1достойный черныш. А вот Федуна не оч понимаю. Либо опять серые схему. Но отдать лучшего игрока команды в самом расцвете сил всего за 20 мультов - ересь какая-то нездоровая. Свинюшам мои соболезнования. Игрок был действительно неплохой.
Ну так это нормально хороших игроков продавать. У нас еще есть кого растить до топ уровня. А Промесу удачи!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 17:19
Вот и Промес ушел... Все меньше отмазок у Зенита!
Gunther
Gunther
сегодня в 17:14
Великолепный:
Рейнгольд - о продаже Промеса: «Федун не „Спартаковец“ — он дармоед»
Дед конечно много верного говорит но не в этот раз. Квинси надо было отпускать и отпускать сейчас. Чтобы сам не закис и дать другим шанс играть в основе. Продали конечно дешевле чем хотели, но все равно в плюсе.
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 17:12
Пришел в команду и чуть не подрался с Чельстремом

Интересную историю в интервью «Чемпионату» рассказывал Денис Глушаков:

«По первым тренировкам с Промесом я подумал: «Кого нам привезли»? Вообще ни о чем. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился. Он ведь сразу чуть с Чельстремом не подрался. Я тогда травму получил, стоял в стороне. Тут вижу — Куинси опять ошибся, потом грубо сыграл, начал кричать на кого-то. К нему подошел Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот». А Промес только сильнее завелся, толкнул Чельстрема, которому уже под 40 тогда было. Ну кое-как успокоились, помирились».

Сам Квинси через несколько дней после прихода в «Спартак» сказал: «Меня встретили очень тепло, в «Спартаке» отличные ребята».

Дебютировал с 0:4

Это был его первый матч за «Спартак», но сыграла команда крайне неудачно – «сгорела» 0:4 в гостях у «Краснодара». Промес отыграл 90 минут, но ни разу не ударил по воротам, сделал лишь одну удачную обводку и выполнил всего один точный кросс.

«Конечно, не о таком дебюте в «Спартаке» я мечтал. Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник, но 0:4 – это перебор. Для меня все было в новинку, поэтому мне пришлось непросто. В атаке я способен на большее, чем показал сегодня», – признался голландец.

Забил первый гол «Спартака» на «Открытие Арене»

Автором первого гола считается Дмитрий Комбаров, но матч с «Црвеной Звездой» был неофициальным. Первую официальную игру на своем собственном стадионе «Спартак» проводил четыре года назад, это произошло в седьмом туре РПЛ с «Торпедо». Хозяева выиграли 3:1, а счет открыл Квинси Промес, удачно подобравший мяч после неуверенной игры Жевнова. В той игре голландец оформил дубль.

Пообещал уйти из «Спартака» только после завоевания трофея и сделал это

«Верю, что новый чемпионат сложится совсем по-другому. Я уже говорил, что если и покину команду, то только после того, как выиграю с ней трофеи. Поэтому я здесь», –сказал Промес летом 2015 года. К тому времени «Спартак» не мог завоевать хоть какой-нибудь трофей уже 12 лет, поэтому слова голландца восприняли, мягко говоря, с иронией.

Впрочем, через два года «Спартак» выиграл чемпионат, и Промес заслуженно стал одним из героев чемпионской команды. А его гол стал победным в игре за Суперкубок.

В чемпионскую ночь у него родился сын

«Зенит» проиграл «Ахмату» (тогда «Тереку») 0:1, что автоматически сделало чемпионом «Спартак», так что праздновать можно было и без своего матча за три тура до конца. Произошло это 7 мая 2017 года. А 8 мая в 5:50 утра у Квинси родился сын. Какое прекрасное совпадение!

Стал первым голландцем за 13 лет, набравшим 4 очка по «гол плюс пас» в одной игре ЛЧ

Последний раз это удалось Руду ван Нистелрою осенью 2004-го. Следующая голландская феерия возникла во время прошлой Лиги чемпионов, и вы помните, в какой игре – когда «Спартак» уничтожил «Севилью» 5:1. На счету Промеса – два гола и две голевые передачи.

Назабивал 66 голов во всех турнирах

Являясь не центрфорвардом, а атакующим полузащитником, Промес сумел войти в топ-4 лучших бомбардиров «Спартака» в российской истории. В чемпионатах России на его счету 59 мячей, больше забивали только Титов, Павлюченко и Тихонов. По три мяча Квинси забивал в Кубке России и Лиге чемпионов, еще один – в матче за Суперкубок. Дважды подряд в РПЛ он становился лучшим игроком турнира по системе «гол плюс пас», в прошлом году сумел выиграть звание лучшего бомбардира с 15 мячами.

Был позитивен по отношению к России

«Расизм? Лично я никогда не сталкивался с этим в России. Не понимаю, когда о расизме говорят как о чем-то естественном для вашей страны. Есть небольшая группа людей с такими взглядами, как и везде. Но гораздо больше других людей – открытых, дружелюбных» («Спорт-Экспресс»).

Можете вспомнить ноющего или жалующегося Квинси Промеса? Не вспомните. Потому что этот парень не дал ни одного повода.

Да он всегда на позитиве!

«Самое сложное – это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу побурчать перед тренировкой: «Ну вот, опять бег...» А мне все игроки говорят: «Квинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!..» Но нет, на самом деле это не легко. Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд. Но как бы ни было тяжело на тренировках, стараюсь всегда быть позитивным, потому что у меня лучшая работа в мире»

Потроллил Кокорина и посмеялся над Канчельскисом

В прошлом сезоне форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил в интервью клубному радио, что уровень сборных сейчас снижается: «Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир». «Но у голландцев лидер – футболист «Спартака», – уточнил ведущий. «В этом и беда!», – ответил Кокорин.

У Промеса попытались узнать мнение о Кокорине. «Кто это? – удивился форвард. – Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?».

Досталось и Андрею Канчельскису, который назвал Промеса средним футболистом. «Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что «Промес играет в чемпионате России». Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: «О, мне нравится Промес», и ему стало завидно?» – задался вопросом голландец.

Слова Геннадия Орлова о том, что игрок перестал тренироваться как положено, Промесу тоже передали. Квинси ожидаемо возмутился: «Ну вот откуда он знает? Он у меня дома, что ли, живет, чтобы судить, как я работаю?».

Просто несколько цитат

Он искренне любил свой клуб.

• «Мне не хочется остаться в памяти людей футболистом, который просто в свое время играл за этот клуб. Сразу после разговора с агентом я посмотрел в интернете, когда в последний раз «Спартак» выиграл трофей. Это меня еще больше завело, потому что всегда проще выступать за команду, у которой все хорошо». ([Цензура])

• «В футболе никогда нельзя знать наверняка, всегда есть интерес. Но я счастлив в «Спартаке», и нет никаких причин уходить. Оглядываясь назад, могу сказать, что это был прекрасный выбор» ([Цензура]).

• «Я сейчас настолько сфокусирован на «Спартаке», что совершенно не готов обсуждать слухи. Я остался и очень этим доволен. Играю, забиваю. У меня нет ни одной причины уезжать» («Советский спорт»).

• «Завидовать Депаю? Да вы что! Никогда и никому! Я очень горжусь своим другом. Но у меня замечательная команда. Счастлив в Москве и пока слышать не хочу ни о чем другом. «Спартак» – это моя жизнь. Так что пусть Мемфис мне завидует» («Спорт-Экспресс»).

• «Тезис «Квинси слишком хорош для «Спартака»? Смешно! Приятно, конечно, когда тебя хвалят, но не в такой форме. Как я могу быть слишком хорошим для самого титулованного клуба России? Играть в «Спартаке» – большая честь» («Спорт-Экспресс»).

• «Я играю на самом большом стадионе с прекрасными фанатами. Это однозначно лучший клуб в России» (ТАСС).

• «Хорошо играть за «Спартак». Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?» («[Цензура]»).
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:55
Evgen44:
Лично для меня Квинси остался в обойме))буду в Севильи на матче с ним ходить!Спасибо большое за годы в Спартаке и удачи в Севильи!Здесь тоже потрясающая команда,а болельщики очень похожи на наших КБ фанатов! P.S. В любом случае,он остался красно - белым!)... P.P.S. Лазурным становятся только раз,но это не отмыть)...других пролазуренных команд просто не существует))
Никогда не думал, что испанцы могут быть похожи на идиотов.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:54
И мы за него очень рады! Наконец-то он смог вырвать из стана бестрофейников) Теперь ему не надо желать поражений и неудач! Он уже не пупсик:)
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:45
Вот так команда лишилась лидера, бойца и креативщика...)))
Удачи, Квинси, в Испании! Главное, не на лавке...)))
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 16:37
Удачи Антошке пускай играет и выигрывает но не забывает о луччшем времени в спартаке
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:30
Не нужный переход.......
Ни Промесу...ни Спартаку...ни Севилье.....

Только они об этом пока не знают.......
RW zone
RW zone
сегодня в 16:30
Удачи Квинси! Спасибо за отличную игру!
112910415
112910415
сегодня в 16:23
удачи отличному парню!
mark_82
mark_82
сегодня в 16:17
Да уж Антошка доставил немало приятных минут за время пока играл.. Удачи в Испании.
4RT
4RT
сегодня в 16:02
В Краснодаре и увидимся)
dimarik_86
dimarik_86
сегодня в 15:18
Лазурные звёзды в Китай едут за бабками (хульк,,одуванчик)),а спартачи в Европу уезжают!удачи в Севилье,но не в матче с Краснодаром)))
Фрол Литейный
Фрол Литейный
сегодня в 15:15
Поздно человеком стал. Теперь только лавка в карьере. Замарал себя губошлепик.
Evgen44
Evgen44
сегодня в 14:49
Лично для меня Квинси остался в обойме))буду в Севильи на матче с ним ходить!Спасибо большое за годы в Спартаке и удачи в Севильи!Здесь тоже потрясающая команда,а болельщики очень похожи на наших КБ фанатов!

P.S. В любом случае,он остался красно - белым!)...

P.P.S. Лазурным становятся только раз,но это не отмыть)...других пролазуренных команд просто не существует))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:48
Спасибо Антошка! Удачи в Севильи и без травм.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:47
Ахахах. А то 50 млн за щекастого. ахах. всего наихудшего спаму.
Evgen44
Evgen44
сегодня в 14:45
Roger Young:
Боюсь, что уезжает Квинси в команду где будет полировать скамейку запасных. После России никто не вырастает в европе уже много лет. Сил и прочности хватает на один сезон, а дальше глубокий запас.
Не надо судить всех по игрокам прошедшим весь ужас бомжеграда.Вашу плачевную статистику оставьте при себе.После вас - в Китай,после нас в АПЛ и ЛА Лигу.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:39
Алексей Коротеев:
Плевать на глупости ,которые здесь строчат конебомжи ! Я расстроен ,мама плачет !
Рейнгольд - о продаже Промеса: «Федун не „Спартаковец“ — он дармоед»
PITER_1
PITER_1
сегодня в 14:35
если так то федун уже побежал заносить куда надо
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:31
Плевать на глупости ,которые здесь строчат конебомжи ! Я расстроен ,мама плачет !
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 14:25
Несколько сумбурный трансфер, но все к этому шло.
Промесу спасибо: честно отыграл в Спартаке, стал чемпионом, заслужил уважение болельщиков!
Пришло время расти дальше. Удачи, Квинси!
MIvan
MIvan
сегодня в 14:22
Ваши слова да в уши руководства "Зенита"...
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 14:18
Спасибо Севилья, что больше мне не придется смотреть матчи Спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
15 лет до следующего трофея - ну очень много!!!
- Не доживу , - подумал Прошка и сделал ноги!!!
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