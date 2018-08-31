ЦСКА представил новичка с помощью странного японского видео

сегодня, 11:05

ЦСКА объявил о приобретении 21-летнего нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры с помощью видео с японским колоритом. Контракт с футболистом заключен на четыре года.

В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.