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ЦСКА представил новичка с помощью странного японского видео

сегодня, 11:05

ЦСКА объявил о приобретении 21-летнего нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры с помощью видео с японским колоритом. Контракт с футболистом заключен на четыре года.

В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.

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Все комментарии
Terminator-2010
Terminator-2010
сегодня в 17:05
По себе и своей команде, не судят...)
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 17:02
Шишанутый:
Цска команда наркоманов! Хорошо хоть Еременко от них спасли.
Переманили в бромантановый притон...))) Теперь парню придётся между двух пристрастий растягиваться...)))
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:56
Техничный, быстрый и очень пластичный футболист. Как раз те качества, которые потерял Спартак с уходом Антохи...)))
Если где то прибыло, значит где то убыло...)))
Злой Русский Иван
Злой Русский Иван
сегодня в 16:49
Креативное видео,главное чтоб японец не обиделся)А игрок хороший,посмотрим как в нашем чемпионате заиграет
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:48
Цска команда наркоманов! Хорошо хоть Еременко от них спасли.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:45
Классно получилось! Японец уже был в ЦСКА и надеюсь, что другой представитель страны Восходящего Солнца тоже себя проявит по полной в армейском клубе)
Bastardo
Bastardo
сегодня в 16:22
Что курят крЕтивщики Эйбара и Цска перед подписанием японских футболистов?

По нарезке кажется, что половина вратарей вдохновилось игрой Реброва. Только не всей игрой, а конкретным матчем с Атлетиком.
4RT
4RT
сегодня в 16:08
Похоже теперь это официальный гимн цска
Madrik
Madrik
сегодня в 15:27
Им интересно так же странно смотреть на наши видосы ?
MAGUSSON
MAGUSSON
сегодня в 15:06
очередной покемон в РПЛ :0
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:58
Гинер: ребят, не переживайте, деньги есть! на лям десяток игроков купим)
САХАуола
САХАуола
сегодня в 13:59
Как это развидеть?!
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 13:50
Все кабылы в одном видео - Красавчег.
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 13:39
Видео - это я так понял - план развития ЦСКА на ближайшие 10лет?)))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:33
моя реакция на видео
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:32
Великолепный:
Как стало известно, полузащитник «Уфы» Иван Обляков сегодня, 31 августа подпишет контракт с ПФК ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на три года. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Обляков провел за уфимскую команду 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола. Всего за карьеру на высшем уровне Обляков провел 52 матча и забил 4 гола.
Жидковат пока, но бум надеяться, что Витек поставит его на нужный путь!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:31
Великолепный:
https://www.youtube.com/watch?v=g0clFOZLBm0
Неплохо!!! Радует то , что почти всегда бьет зряче, обязательно смотрит куда бить! А не как наши , уткнутся в мяч и лупят по "снегирям"!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:30
Нисимура, добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
Знатог
Знатог
сегодня в 13:29
Видео это хорошо, но с этого Ни(а)симуры надо бы ещё ящик сакэ и пяток гейш.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:15
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:10
Теперь ждем Сигурдсона!))
Gilad_5141
Gilad_5141
сегодня в 13:10
Че, пацаны, аниме? xD

Видео странное, а игрок хороший. Нападение армейцев с Влашичем, Чаловым и Нисимурой выглядит весьма боевитым.

Поздравляю ЦСКА с обновлением и удачи в этом сезоне!
Alex Rosi
Alex Rosi
сегодня в 13:05
Опять Гинер сыкономил
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:04
Дед за ЦСКА:
Лёд тронулся! С удачным трансфером ЦСКА. Ждём сообщение о втором приобретении.
Как стало известно, полузащитник «Уфы» Иван Обляков сегодня, 31 августа подпишет контракт с ПФК ЦСКА.

Соглашение будет рассчитано на три года. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 Обляков провел за уфимскую команду 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола. Всего за карьеру на высшем уровне Обляков провел 52 матча и забил 4 гола.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:04
Snake Plissken:
А я же говорил!!! ))) Snake Plissken Сегодня 10:26 Ждём-с положительных известий! И про Сигурдссона, и про Нисимуру! Теперь ждём Сигурдссона! )))
Верно вместе сегодня говорили!))
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 13:00
Отлично!!!! Так постебаться над конявыми еще никому не удавалось.))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:57
Торгово-перекупочная База.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 12:56
Бредятинка
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 12:53
Забористый косячок у видеооператора
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 12:50
Дима Головашич:
Кого они звёздами-то сделали? Звёздами РФПЛ, что ли? Пф-ф-ф-ф... у нас тут и Заболотный уже звездой был. А вот своего Видича, Ивановича или хотя бы Рохо у коней не было.
ну, звездами- не звездами, а свиней 3:0, 4:0, 5:1 возили регулярно!
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