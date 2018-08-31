ЦСКА представил новичка с помощью странного японского видео

ЦСКА объявил о приобретении 21-летнего нападающего «Вегалта Сендай» Такумы Нисимуры с помощью видео с японским колоритом. Контракт с футболистом заключен на четыре года.
В текущем сезоне чемпионата Японии Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.
ようこそ! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 pic.twitter.com/25SM984aUk— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.
Snake Plissken
Сегодня 10:26
Ждём-с положительных известий! И про Сигурдссона, и про Нисимуру!
Теперь ждём Сигурдссона! )))
Snake Plissken
Сегодня 10:26
Ждём-с положительных известий! И про Сигурдссона, и про Нисимуру!
Теперь ждём Сигурдссона! )))