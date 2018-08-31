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Эзатолахи будет выступать за «Рединг»

сегодня, 07:26

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи переходит в клуб Чемпионшипа «Рединг». Об этом в своём Instagram сообщил агент 21-летнего футболиста.

Молодой форвард сборной Ирана Саид Эзатолахи присоединился к английскому клубу «Рединг». Желаю удачи и успеха!

Агент не уточнил, на каких условиях оформлен этот трансфер. Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Рединг» хочет взять Эзатолахи в аренду.

На данный момент «Рединг» занимает 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, вчера бывший клуб Павла Погребняка вылетел из Кубка Лиги, уступив «Уотфорду».

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Все комментарии
sir-5
sir-5
сегодня в 13:55
Отныне его фамилия Идитынафиг.
drive45
drive45
сегодня в 09:38
Отличное решение , игрок очень перспективный и талантливый.Удачи Саиду в новом клубе и дальнейшего роста в футбольной карьере.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 07:45
Удачи .
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