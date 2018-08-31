Эзатолахи будет выступать за «Рединг»

сегодня, 07:26

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Саид Эзатолахи переходит в клуб Чемпионшипа «Рединг». Об этом в своём Instagram сообщил агент 21-летнего футболиста.

Молодой форвард сборной Ирана Саид Эзатолахи присоединился к английскому клубу «Рединг». Желаю удачи и успеха!

Агент не уточнил, на каких условиях оформлен этот трансфер. Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Рединг» хочет взять Эзатолахи в аренду.

На данный момент «Рединг» занимает 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, вчера бывший клуб Павла Погребняка вылетел из Кубка Лиги, уступив «Уотфорду».