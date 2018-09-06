Нобоа: «Смотрел матчи „Зенита“ с „Мольде“, кричал: „Давай-давай!“»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что поддерживал команду в матчах плей-офф Лиги Европы с «Мольде». Напомним, что эквадорец выбыл до конца года из-за повреждения крестообразной связки колена.

Как я мог пропустить эти матчи? Дома сделали хороший задел, а в ответной встрече в концовке пришлось тяжеловато. Нервничал у экрана, кричал: «Давай-давай!» Самое главное, что прошли в групповой этап. А легких соперников на этих стадиях уже не бывает, это нормально, что была борьба, что норвежцы до последнего старались отыграться.

Считаю, наша четверка с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией» — одна из самых сильных в Лиге Европы. Соперники серьезные, однако у «Зенита» достаточно хорошая команда для того, чтобы выходить из такой группы.