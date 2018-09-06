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Нобоа: «Смотрел матчи „Зенита“ с „Мольде“, кричал: „Давай-давай!“»

сегодня, 09:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб МольдеМольдеМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что поддерживал команду в матчах плей-офф Лиги Европы с «Мольде». Напомним, что эквадорец выбыл до конца года из-за повреждения крестообразной связки колена.

Как я мог пропустить эти матчи? Дома сделали хороший задел, а в ответной встрече в концовке пришлось тяжеловато. Нервничал у экрана, кричал: «Давай-давай!» Самое главное, что прошли в групповой этап. А легких соперников на этих стадиях уже не бывает, это нормально, что была борьба, что норвежцы до последнего старались отыграться.

Считаю, наша четверка с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией» — одна из самых сильных в Лиге Европы. Соперники серьезные, однако у «Зенита» достаточно хорошая команда для того, чтобы выходить из такой группы.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 10:17
Делал вид что смотрел матчи „Зенита“ с „Мольде“, а потом у кассы громче всех кричал Миллеру: „Давай-давай!
korn3512
korn3512
сегодня в 10:09
Нобоа: Смотрел матч Динамо Минск - зенит, кричал: "А ну Динамо, давай - давай, доминируй, унижай!! "
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:05
судье?
andre_can
andre_can
сегодня в 10:02
из группы то без проблем выйдем и без тебя, а вот в плэй офф ты Нам очень пригодишься!!! поправляйся!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 09:46
Стёпка, опять ты со своими влажными фантазиями.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 09:45
Здоровья Нобоа!
Alista
Alista
сегодня в 09:41
цска команда:
кому он кричал? молло или паредасу?
При наличии гея в пупсятне, не корректно делать такие высказывания.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:40
Нобоа кричал: "Давай-давай!" И "Зенит" дал "Мольде"!!!
Alladins
Alladins
сегодня в 09:39
LOpp:
Жена Нобоа из коридора: Я ухожу от тебя! Нобоа: Давай-давай.
Джикия жиги, скорее возвращайся милый.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 09:37
LOpp:
Жена Нобоа из коридора: Я ухожу от тебя! Нобоа: Давай-давай.
Шлюбу нафиг посылай)
ndedov
ndedov
сегодня в 09:35
Не хватает его в игре.
цска команда
цска команда
сегодня в 09:35
кому он кричал? молло или паредасу?
LOpp
LOpp
сегодня в 09:34
Жена Нобоа из коридора: Я ухожу от тебя!
Нобоа: Давай-давай.
drug01
drug01
сегодня в 09:32
Теперь долго ждать выхода на поле
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