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Сборные России и Турции назвали стартовые составы

сегодня, 20:49
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Стали известны стартовые составы сборных Турции и России на матч 1-го тура Лиги Наций.

Турция: Киринтили, Азиз, Али, Озбайраклы, Союнчу, Йокушлу, Топал, Чалханоглу, Юндер, Язичи, Тосун.

Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев, Ерохин, Черышев, Дзюба.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера в рамках Лиги Наций сборные Германии и Франции сыграли вничью.

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 21:23
Ерохин левый пассажир.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:22
stachel:
А что с рекордсменом случилось, почему его нет?
Вот когда прорвутся на ЧЕ, тогда он и появится. Не царское это дело -в отборах ноги бить...
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 21:20
Какой враг? Поподробнее парень
ziborock
ziborock
сегодня в 21:18
Ваня лучший:
Состав ожидаемый, но не хватает Головина, Дзагоева и Акинфеева. А из звезд один Фернандес.
В Дзагоеве и Акинфееве нет большой надобности! Хотя лучше Дзагоев чем Ерохин!
А звезда у нас в сборной одна - зацелованный пингвин Дуба!
barc-f.
barc-f.
сегодня в 21:17
Да уж
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:17
Кто то явно лишний?!? В обороне будут проблемы - однозначно!!!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:16
Из сборной Турции прямо гранда мирового футбола делают...
Robinson
Robinson
сегодня в 21:13
Ерохин, Нойштедер и Кудряшов не уровень Сборной, их удел 2 лига и то любительская.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:12
Болею за футболистов и за Россию. Но только не за ....ного чабана. Парадокс, мать его ети (.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:12
Кого не поставь,а недовольных меньше не станет...Хоть турнир и мутный,а надо побеждать,а то враг активизировался.
stachel
stachel
сегодня в 21:10
Ваня лучший:
Состав ожидаемый, но не хватает Головина, Дзагоева и Акинфеева. А из звезд один Фернандес.
А что с рекордсменом случилось, почему его нет?
Alhunah
Alhunah
сегодня в 21:09
Джикию снимите, не дай бог травму получит
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:06
для тренировки тоже не плохо...
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 21:04
drug01:
В составе России все звезды!
Состав ожидаемый, но не хватает Головина, Дзагоева и Акинфеева. А из звезд один Фернандес.
stachel
stachel
сегодня в 21:03
Ероха и Ной - лишние на этом празднике жизни. Странно, что усач не видит какое это дно.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:03
Сегодня наш капитанишка забьет два гола...Так что можно смело ставить на ничью 1:1...
Ника228
Ника228
сегодня в 21:02
Состав хороший . посмотрим что будет .
Брулин
Брулин
сегодня в 21:02
Отличный состав, удачи сборной!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:59
Особых иллюзий не питаю, буду просто смотреть матч, а вдруг да выиграют наши сборники.
Не уверен.
drug01
drug01
сегодня в 20:58
В составе России все звезды!
Artemon9
Artemon9
сегодня в 20:52
Удачи сборной РОССИИ!
Питермен
Питермен
сегодня в 20:51
Пока в составе сборной пупсики а во главе - лысый физрук, надеяться не на что...
Все равно удачи сборной!
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