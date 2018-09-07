Сборные России и Турции назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Турции и России на матч 1-го тура Лиги Наций.
Турция: Киринтили, Азиз, Али, Озбайраклы, Союнчу, Йокушлу, Топал, Чалханоглу, Юндер, Язичи, Тосун.
Россия: Лунев, Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев, Ерохин, Черышев, Дзюба.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера в рамках Лиги Наций сборные Германии и Франции сыграли вничью.
А звезда у нас в сборной одна - зацелованный пингвин Дуба!
А звезда у нас в сборной одна - зацелованный пингвин Дуба!
Не уверен.
Не уверен.
Все равно удачи сборной!
Все равно удачи сборной!