Заявка «Краснодара» на матчи Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка «Краснодара» на групповой раунд Лиги Европы.
Вратари: Станислав Крицюк, Андрей Синицын.
Защитники: Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спаич, Кристиан Рамирес, Николай Марков, Роман Шишкин, Стефан Страннберг, Сергей Петров.
Полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Виктор Классон, Павел Мамаев, Кристиан Куэва, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Дмитрий Стоцкий.
Нападающие: Ари, Герман Онугха, Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов.
«Краснодар» попал в группу J, где сыграет с «Севильей», «Стандардом» и «Акхисаром».
Ранее стали известны заявки «Спартака» и «Зенита».