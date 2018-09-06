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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 62’ Логотип КазахстанКазахстан 0:0 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.52 3.55 2.97
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
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Заявка «Краснодара» на матчи Лиги Европы

сегодня, 17:20

На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка «Краснодара» на групповой раунд Лиги Европы.

Вратари: Станислав Крицюк, Андрей Синицын.

Защитники: Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спаич, Кристиан Рамирес, Николай Марков, Роман Шишкин, Стефан Страннберг, Сергей Петров.

Полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Виктор Классон, Павел Мамаев, Кристиан Куэва, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Дмитрий Стоцкий. 

Нападающие: Ари, Герман Онугха, Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» попал в группу J, где сыграет с «Севильей», «Стандардом» и «Акхисаром».

Ранее стали известны заявки «Спартака» и «Зенита».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 17:57
Удачи быкам!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 17:31
Быки вперёд.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 17:29
Удачи Краснодару!
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