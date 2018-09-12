Сауль: «Я осуществил свою мечту»

Полузащитник сборной Испании Сауль поделился эмоциями после своего забитого гола в ворота хорватов. Примечательно, что матч проходил в Эльче - на родине игрока.

Я осуществил свою мечту детства. Все произошло даже лучше, чем я ожидал. Момент, когда мяч после моего удара влетел в ворота, был очень волнующим.

Сейчас для сборной Испании многое изменилось, мы хотим наносить максимальный ущерб нашим соперникам. Да, чемпионат мира был очень тяжелым для нас, но теперь это в прошлом. Команда смотрит вперед.