Дель Пьеро: «„Ювентус“, безусловно, один из лучших клубов в Европе»

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Ювентус», безусловно, один из лучших клубов в Европе, но не единственный. Туринцы заслуживают занимать самые высокие позиции.

Нынешний «Юве» сильнее того, в котором играл я? Я не могу сравнивать, но мне кажется, что нынешний клуб еще не достиг того уровня взаимопонимания, который был при Липпи. Тогда команда достигла четырех европейских финалов, жаль, что выиграла лишь один.