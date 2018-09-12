Дель Пьеро: «„Ювентус“, безусловно, один из лучших клубов в Европе»

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
«Ювентус», безусловно, один из лучших клубов в Европе, но не единственный. Туринцы заслуживают занимать самые высокие позиции.
Нынешний «Юве» сильнее того, в котором играл я? Я не могу сравнивать, но мне кажется, что нынешний клуб еще не достиг того уровня взаимопонимания, который был при Липпи. Тогда команда достигла четырех европейских финалов, жаль, что выиграла лишь один.
Ранее Дель Пьеро прокомментировал трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.