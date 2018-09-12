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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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Дель Пьеро: «„Ювентус“, безусловно, один из лучших клубов в Европе»

сегодня, 11:50

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

«Ювентус», безусловно, один из лучших клубов в Европе, но не единственный. Туринцы заслуживают занимать самые высокие позиции. 

Нынешний «Юве» сильнее того, в котором играл я? Я не могу сравнивать, но мне кажется, что нынешний клуб еще не достиг того уровня взаимопонимания, который был при Липпи. Тогда команда достигла четырех европейских финалов, жаль, что выиграла лишь один.

Ранее Дель Пьеро прокомментировал трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.

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