Икарди: «Я вернулся в сборную, чтобы всем показать свой уровень»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал итоги товарищеского матча против Колумбии (0:0). Отметим, что Икарди сыграл за сборную Аргентины впервые с октября прошлого года.

У нас получилась хорошая игра, которая превратила нашу сборную в настоящую команду.

Я чувствовал себя хорошо, делал то, что просил меня тренер. Я вылечился после травмы, тренировался всю неделю, никакого дискомфорта не чувствовал.

Я не забил гол, но знаю, что рано или поздно я смогу забить. Я вернулся в сборную, чтобы всем показать свой уровень, я с нетерпением ждал своего возвращения.