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03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Икарди: «Я вернулся в сборную, чтобы всем показать свой уровень»

сегодня, 11:30
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди прокомментировал итоги товарищеского матча против Колумбии (0:0). Отметим, что Икарди сыграл за сборную Аргентины впервые с октября прошлого года.

У нас получилась хорошая игра, которая превратила нашу сборную в настоящую команду. 

Я чувствовал себя хорошо, делал то, что просил меня тренер. Я вылечился после травмы, тренировался всю неделю, никакого дискомфорта не чувствовал. 

Я не забил гол, но знаю, что рано или поздно я смогу забить. Я вернулся в сборную, чтобы всем показать свой уровень, я с нетерпением ждал своего возвращения.

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