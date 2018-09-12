Невилл: «Кейна не надо было вызывать на последние матчи сборной Англии»

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что тренерский штаб сборной Англии должен был предоставить отдых нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну и не вызывать его на последние матчи с Испанией (1:2) и Швейцарией (1:0).

Меня беспокоит Кейн. С 2015 года он сыграл 175 матчей. Здесь дело даже не столько в физике, как в моральном плане.

Не думаю, что ему стоило находиться в расположении сборной Англии последние две недели. Нужно думать и о благополучии игроков. У Кейна не было нормального перерыва с 2015 года.