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Клопп: «На ЧМ Неймар переигрывал, но это абсолютно нормальная реакция»

сегодня, 20:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем ПСЖ Неймаре, которого часто обвиняют в чрезмерно бурной реакции после ударов по ногам.

Я смотрел некоторые игры сборной Бразилии на чемпионате мира. Казалось, что он несколько переигрывал, но, как по мне, это абсолютно нормальная реакция. Игроки уделяют ему повышенное внимание, и он хочет себя защитить. Я это понимаю. Если игрок получит желтую карточку, вероятность удаления увеличивается.

Неймар - фантастический, выдающийся футболист. На выходных он отдыхал, поэтому к матчу против нас подойдет в свежем состоянии.

18 сентября мерсисайдцы встретятся с ПСЖ в 1-м туре Лиги чемпионов.

Превью группы С

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 22:31
Это был смех и умора.
Zak11
Zak11
сегодня в 21:55
Думаю будет ничья
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:37
Трент сожрет его
Сожри его Трент!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:04
ПСЖ стилистически очень удоен для Ливерпуля, если игроки Ливерпуля не будут ошибаться, то должны побеждать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:58
Да, действительно, заодно и газон лишний раз укатал. Ему еще спасибо нужно сказать.
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