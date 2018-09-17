Клопп: «На ЧМ Неймар переигрывал, но это абсолютно нормальная реакция»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем ПСЖ Неймаре, которого часто обвиняют в чрезмерно бурной реакции после ударов по ногам.

Я смотрел некоторые игры сборной Бразилии на чемпионате мира. Казалось, что он несколько переигрывал, но, как по мне, это абсолютно нормальная реакция. Игроки уделяют ему повышенное внимание, и он хочет себя защитить. Я это понимаю. Если игрок получит желтую карточку, вероятность удаления увеличивается.

Неймар - фантастический, выдающийся футболист. На выходных он отдыхал, поэтому к матчу против нас подойдет в свежем состоянии.