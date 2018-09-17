Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

«Монако» объявил заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В список из 19 игроков не вошел россиянин Александр Головин, который совсем недавно вернулся в строй после травмы ноги.
|Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:55
|сегодня
|Барселона
|-:-
|ПСВ
|-
|-
|-
|19:55
|сегодня
|Интер
|-:-
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Брюгге
|-:-
|Боруссия Д
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Ливерпуль
|-:-
|ПСЖ
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Црвена Звезда
|-:-
|Наполи
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Галатасарай
|-:-
|Локомотив М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Порту
|-
|-
|-
«Монако» объявил заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В список из 19 игроков не вошел россиянин Александр Головин, который совсем недавно вернулся в строй после травмы ноги.