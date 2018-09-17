Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

вчера, 22:47

«Монако» объявил заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В список из 19 игроков не вошел россиянин Александр Головин, который совсем недавно вернулся в строй после травмы ноги.