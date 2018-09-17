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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

вчера, 22:47
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:00 Не начался

«Монако» объявил заявку на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». В список из 19 игроков не вошел россиянин Александр Головин, который совсем недавно вернулся в строй после травмы ноги.

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Все комментарии
Старлей84
Старлей84
вчера в 23:59
А какие были надежды. Как все радовались переходу...
drug01
drug01
вчера в 23:24
Видно ещё не готов????
Брулин
Брулин
вчера в 23:14
Можете минусовать, Головин зимой вернется в ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил PATRIOT1965
вчера в 23:09
Жалко будет,если парень затеряется там.
Это вряд ли! Просто берегут парня. Наберет кондиции и все наладится! Рецидив никому не нужен!!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил bosun
вчера в 23:05
Для тех, кто в танке, это не лавка.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:05
Жалко будет,если парень затеряется там.
holms918
holms918
вчера в 23:01
И это не удивительно.
bosun
bosun
вчера в 22:56
Пусть привыкает лавку полировать. Он чего-то другого там ожидал?))
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