Араторе: «Не вижу трагедии в том, что сейчас с командой происходит»

Полузащитник «Урала» Марко Араторе рассказал о проблемах своей команды в чемпионате России. В данный момент «Урал» занимает 14-ю строчку в таблице РПЛ .

Естественно, команда должна выглядеть, как команда. Мы должны прежде всего играть на успех команды. Но, если в каких-то эпизодах приходится играть один в один, применять свои технические навыки и индивидуальные особенности и в итоге забить гол, то это все равно пойдет на пользу.

Почему такая низкая реализация моментов? Во-первых, я не тренер для того, чтобы объяснять то, в чем нам нужно добавить. Не вижу трагедии в том, что сейчас с командой происходит. Просто нам нужно уделить внимание мелочам. Это прерогатива тренера. Все компоненты не могу назвать, потому что это будет информация для соперников. Им не нужно этого знать.