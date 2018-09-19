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Араторе: «Не вижу трагедии в том, что сейчас с командой происходит»

сегодня, 10:15

Полузащитник «Урала» Марко Араторе рассказал о проблемах своей команды в чемпионате России. В данный момент «Урал» занимает 14-ю строчку в таблице РПЛ

Естественно, команда должна выглядеть, как команда. Мы должны прежде всего играть на успех команды. Но, если в каких-то эпизодах приходится играть один в один, применять свои технические навыки и индивидуальные особенности и в итоге забить гол, то это все равно пойдет на пользу.

Почему такая низкая реализация моментов? Во-первых, я не тренер для того, чтобы объяснять то, в чем нам нужно добавить. Не вижу трагедии в том, что сейчас с командой происходит. Просто нам нужно уделить внимание мелочам. Это прерогатива тренера. Все компоненты не могу назвать, потому что это будет информация для соперников. Им не нужно этого знать.

Напомним, что Араторе присоединился к «Уралу» в середине августа.  

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борька
борька
сегодня в 10:29
Зарплату платят,,значит все хорошо, не преживать!
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